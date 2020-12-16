Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Обвиняемый в изнасиловании 67 женщин модельер задержан в Канаде
В мэрии Парижа слишком много женщин. И они за это заплатят штраф
В мире зафиксировали рекордный рост числа заражений COVID-19 за неделю
Тюрьма или крупные штрафы: что ждёт Трампа за порогом Белого дома
У Трампа есть шанс снова стать президентом
Дональд Трамп не планирует из Белого дома уходить в тень
Новый венгерский закон - "тёмное время для ЛГБТ"
Тихановская: мы переходим на формат партизанщины
"Превью конца цивилизации" - СМИ США про запуск ракет "Булава"

Кенгуру могут общаться с людьми

Интересные Новости

Исследование, проведенное Сиднейским университетом и Университетом Рохемптона в Лондоне, показало, что кенгуру способны намеренно общаться с людьми, что свидетельствует о более высоком уровне когнитивных функций, чем считалось ранее.

Кенгуру могут общаться с людьми

Исследователи поставили перед кенгуру "неразрешимую задачу": поместили еду внутрь коробки, которую животные не могли открыть.

"Вместо того, чтобы просто сдаться, когда они не смогли открыть коробку, подавляющее большинство кенгуру посмотрели на исследователя, а затем снова на коробку, что было истолковано как просьба о помощи, — рассказывает доктор Александра Грин, соавтор исследования. — А затем некоторые из них действительно подошли к человеку и начали царапать его и обнюхивать, а затем снова посмотрели на коробку, так что они действительно пытались связаться с ним".

Ведущий автор исследования Алан Макэллиготт уточняет:

"Этот взгляд наблюдается и у других животных, когда им нужна помощь людей. Но только у тех, кто был одомашнен в течение сотен лет. Кенгуру показали очень похожую модель поведения, которую мы видели у собак, лошадей и даже коз, когда подвергались тому же испытанию. Наше исследование добавило идею о том, что межвидовая коммуникация может быть изучена любым существом с достаточной силой мозга".

Исследование проводилось в небольших масштабах, взаимодействуя всего с 11 кенгуру из различных видов, но Макэллиготт сказал, что это было первое исследование такого рода, проведенное на сумчатых.

"Наши исследования показывают, что потенциал референциальной интенциональной коммуникации животных с человеком недооценивается … Кенгуру — первые сумчатые, изученные таким образом, и положительные результаты должны привести к более когнитивным исследованиям, выходящим за рамки обычных домашних видов", — подчеркнул он.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Кенгуру могут общаться с людьми
В мэрии Парижа слишком много женщин. И они за это заплатят штраф
В мире зафиксировали рекордный рост числа заражений COVID-19 за неделю
Тюрьма или крупные штрафы: что ждёт Трампа за порогом Белого дома
У Трампа есть шанс снова стать президентом
Дональд Трамп не планирует из Белого дома уходить в тень
Новый венгерский закон - "тёмное время для ЛГБТ"
Тихановская: мы переходим на формат партизанщины
"Превью конца цивилизации" - СМИ США про запуск ракет "Булава"
Антиблокировочный протест в Киеве: Майдан, столкновения, газ
Популярное
Бывший СССР
Путин больше не будет контактировать с Зеленским

Президент России Владимир Путин больше не пойдёт на контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Путин больше не будет контактировать с Зеленским
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Экономика и бизнес
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Новости Украины
Нацкорпус Украины предложил Киеву "вернуть себе" Ростовскую область
Российский шоу-бизнес
Вдова Кобзона рассказала об изменах мужа
Игорь Буккер ДНК формируют внешность и вызывают рак Игорь Буккер Любовь Степушова Дело чести: надо дать бой западным разведкам по делу Навального Любовь Степушова Василий Амирджанов Президента берёт оторопь от федерального телевидения Василий Амирджанов
Комментарии
Парад в Баку — путь к миру или обострению
Парад в Баку — путь к миру или обострению
"Самородок, вот он я": в Магадане рекорд по числу кандидатов на пост главы города
Чем грозит России президентство Байдена и Харрис
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Парад в Баку — путь к миру или обострению
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Ахеджакова рассказала, как конфликтовала с Гафтом
Китайский аппарат "Чанъэ-5" взял образец лунного грунта
Дело чести: надо дать бой западным разведкам по делу Навального
Политолог: разногласия между Россией и США будут из-за прав человека
Навальный рассказал, когда вернётся в Россию
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
России надо учиться играть с Западом
Жириновский рассказал, когда Украина нападёт на Россию
Байден: Трамп не уважает выбор американского народа
В Закарпатье разгорелся очередной украино-венгерский скандал
Западные историки забыли про "генерала Мороза"
Политолог рассказал, что мешает Навальному поднять народный бунт
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников