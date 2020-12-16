Кенгуру могут общаться с людьми

Исследование, проведенное Сиднейским университетом и Университетом Рохемптона в Лондоне, показало, что кенгуру способны намеренно общаться с людьми, что свидетельствует о более высоком уровне когнитивных функций, чем считалось ранее.

Исследователи поставили перед кенгуру "неразрешимую задачу": поместили еду внутрь коробки, которую животные не могли открыть.

"Вместо того, чтобы просто сдаться, когда они не смогли открыть коробку, подавляющее большинство кенгуру посмотрели на исследователя, а затем снова на коробку, что было истолковано как просьба о помощи, — рассказывает доктор Александра Грин, соавтор исследования. — А затем некоторые из них действительно подошли к человеку и начали царапать его и обнюхивать, а затем снова посмотрели на коробку, так что они действительно пытались связаться с ним".

Ведущий автор исследования Алан Макэллиготт уточняет:

"Этот взгляд наблюдается и у других животных, когда им нужна помощь людей. Но только у тех, кто был одомашнен в течение сотен лет. Кенгуру показали очень похожую модель поведения, которую мы видели у собак, лошадей и даже коз, когда подвергались тому же испытанию. Наше исследование добавило идею о том, что межвидовая коммуникация может быть изучена любым существом с достаточной силой мозга".

Исследование проводилось в небольших масштабах, взаимодействуя всего с 11 кенгуру из различных видов, но Макэллиготт сказал, что это было первое исследование такого рода, проведенное на сумчатых.