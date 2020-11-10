Весточка из прошлого: во Франции нашли письмо, потерянное 110 лет назад

Послание, потерянное почтовым голубем примерно 110 лет назад, было найдено в небольшой алюминиевой капсуле в поле на северо-востоке Франции.

Как сообщает CNN со ссылкой на куратора Мемориального музея Линге, письмо было отправлено немецким военным в 1910 году, когда этот район ещё был частью Германии.

"Сообщение было сложено в небольшую алюминиевую капсулу, и из-за того, что написано готическим шрифтом, его трудно прочитать. Пока мы только поняли, что офицер, который базировался в городе Кольмар, рассказывает о немецких военных учениях в этом районе", говорит Доминик Жарди. "Взвод Поттхоф попал под огонь, как только они достигли западной границы плаца, взвод Поттхоф принимает огонь и отступает через некоторое время, — написано в сообщении. — В Фехтвальде половина взвода была выведена из строя. Взвод Поттхофа отступает с большими потерями."

Жарди убежден, что в записке используются термины, характерные для военных учений, а не для войны.

Теперь послание будет выставлено в Мемориальном музее Линге, где рассказывается о битве между французскими и немецкими войсками в 1915 году.

Франция уступила Ингерсхайм и прилегающую территорию Германии в 1871 году после франко-германской войны, но территория снова перешла в руки Германии в 1918 году с победой союзников в Первой мировой войне.