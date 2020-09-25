NASA записало "пение" звёзд

Американское космическое агентство создало настоящую небесную симфонию, взяв цифровые данные с телескопов, наблюдающих за галактическим центром Млечного Пути. Короткий звуковой фрагмент охватывает область нашей галактики, которая составляет примерно 400 световых лет в поперечнике.

Специалисты NASA "озвучили" звезды, используя те же данные цифрового телескопа для создания коротких космических концертов с помощью технологии сонификации.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Сонификация — это процесс, посредством которого данные в виде двоичного кода или множества единиц и нулей преобразуются в звук, а не в изображение.

Чтобы контекстуализировать информацию, полученную с телескопов, НАСА создало аудиовизуальные дорожки, в которых высота звука и громкость контролируются положением и интенсивностью звезд, найденных на изображениях галактического центра.

"Звезды и отдельные яркие огни назначаются отдельными нотами, в то время как облака газа и пыли производят атмосферные гулкие звуки, которые развиваются по мере продвижения пьесы по изображениям слева направо", — рассказали "звукорежиссёры".

Галактический гала-концерт, который проходит примерно в 26 тысячах световых годах от Земли, состоит из "выступлений" космического телескопа Хаббла НАСА, космического телескопа Спитцера и рентгеновской обсерватории Чандры.

Каждый телескоп играет на своем собственном "инструменте", который привязан к данным, которые он собирает.

Например, Хаббл инкапсулирует энергетические области галактики, где рождаются звезды, с помощью тонких струн пиццикато.

В рамках проекта также были созданы озвученные версии остатков взрыва сверхновой Cassiopeia A и всемирно известного образа "Столпы Творения".