Израильский ювелир изготовил золотую COVID-маску стоимостью $ 1,5 млн

Израильская ювелирная компания работает над самой дорогой в мире коронавирусной маской, золотым, инкрустированным бриллиантами покрытием для лица с ценником в $1,5 млн.
"Маска из 18-каратного белого золота будет украшена 3600 белыми и чёрными бриллиантами и оснащена первоклассными фильтрами N99 по желанию покупателя. Ее вес 270 граммов — почти в 100 раз больше, чем у обычной хирургической маски, — это вряд ли будет практичным аксессуаром для ношения", — сказал дизайнер Исаак Леви, владелец компании "Ивел".
По его словам, у покупателя есть еще два требования: чтобы она была завершена к концу года и чтобы она была самой дорогой в мире.
"Это последнее условие, — говорит Леви, — было легче всего выполнить".
Он отказался назвать покупателя, но сказал, что это китайский бизнесмен, живущий в Соединённых Штатах.
"Деньги, возможно, не покупают всё, но, если они могут купить очень дорогую маску от COVID-19, и парень хочет носить её и привлекать внимание, он должен быть доволен тем, что мы для него сделали. А я, как владелец мастерской, счастлив, что этот заказ обеспечил моих сотрудников работой в столь сложные времена", — сказал Леви.
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