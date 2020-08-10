Израильский ювелир изготовил золотую COVID-маску стоимостью $ 1,5 млн

Израильская ювелирная компания работает над самой дорогой в мире коронавирусной маской, золотым, инкрустированным бриллиантами покрытием для лица с ценником в $1,5 млн.

"Маска из 18-каратного белого золота будет украшена 3600 белыми и чёрными бриллиантами и оснащена первоклассными фильтрами N99 по желанию покупателя. Ее вес 270 граммов — почти в 100 раз больше, чем у обычной хирургической маски, — это вряд ли будет практичным аксессуаром для ношения", — сказал дизайнер Исаак Леви, владелец компании "Ивел".

По его словам, у покупателя есть еще два требования: чтобы она была завершена к концу года и чтобы она была самой дорогой в мире.

"Это последнее условие, — говорит Леви, — было легче всего выполнить".

Он отказался назвать покупателя, но сказал, что это китайский бизнесмен, живущий в Соединённых Штатах.