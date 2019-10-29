Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге увеличится в пять раз

В Вологодской области одобрена программа развития вотчины Деда Мороза, которая расположена в Великом Устюге. С целью реализации данного проекта сейчас ищут партнера федерального масштаба.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, благодаря программе по расширению вотчины Деда Мороза, этот туристический комплекс можно будет сделать таким же крупным, как и деревня Йолупукки в Финляндии.

По статистике количество посетителей вотчины Деда Мороза за последние 20 лет увеличилось с 3000 человек в год до 300 тысяч.

Планируется увеличить территорию вотчины почти в 5 раз: с 34 га до 150 га. Рядом с дворцом Деда Мороза будете построены развлекательные парки и аттракционы.

Фото: twitter.com