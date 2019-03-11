Французский фармацевт и алхимик Мишель де Нострдам, известный также как Нострадамус, предрек гибель половины человечества в 2019 году.
Согласно расшифрованному пророчеству знаменитого ученого, причиной гибели половины человечества станет затяжная мировая война. Нострадамус считал, что Третья мировая будет идти целых три десятилетия кряду. Внесет свой вклад в гибель миллионов людей, указал в своем пророчестве Мишель де Нострдам, и разрушительное землетрясение, эпицентр которого будет в Северной Америке.
Также Нострадамус предрек континентальной Европе наводнения, которые вынудят мировых политических лидеров подписать соглашение о спасении климата планеты Земля.
Примечательно, что часть представителей мировой общественности и целый ряд средств массовой информации всерьез отнеслись к пророчеству фармацевта и алхимика из Франции. Нострадамус якобы предсказал, что в 2019 году, "после больших страданий и прыжков домашнее животное заговорит с человеком". Так, указывают фаталисты, в этом году команда ученых из Соединенных Штатов Америки после долгих экспериментов с подопытными мышами создала алгоритм, что позволяет понимать язык грызунов.
Напомним, что Мишель де Нострдам умер в XVI веке. Ряд историков, астрологов и любителей теории заговоров и мистики считают, что французский ученый предсказал большинство значимых событий, без которых сложно представить себе историю человечества. Так, указывают они, Нострадамус якобы знал, например, о приходе к власти Наполеона Бонапарта, бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, а также терактах 11 сентября в США.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские ученые предсказали человечеству долгую "смерть в кипятке". Примечательно, что, по мнению ученых из США, мучительной эта смерть по весьма любопытной причине не будет.
Фото: pixabay.com.
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