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Ученые из США предупреждают землян о "смерти в кипятке"

Наука

Глобальное потепление изменит представление общественности о нормальных температуре и климате. Это приведет к эффекту "лягушки в кипятке", при котором человечество не будет воспринимать изменения окружающей среды как опасность.

Ученые из США предупреждают землян о "смерти в кипятке". 399980.jpeg

Об этом объявили ученые из Соединенных Штатов Америки. Научную статью американских исследователей опубликовало издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые пришли к столь любопытному выводу благодаря долгому и кропотливому исследованию. Так, эксперты проанализировали несколько миллионов сообщений пользователей Интернета в социальной сети Twitter. Отметим, что для исследования избирались те "твиты", что касались погоды.

Разделив твиты о погоде на две категории — выражающие положительные эмоции и отрицательные — ученые из США сопоставили их с данными о максимальных дневных температурах воздуха, осадках, облачном покрове и влажности за 1981-2016 годы.

Выяснилось, пишут в своей статье американские ученые, что люди склонны комментировать лишь те погодные условия, которые кажутся им необычными для данных времени и места. Если же в данной местности в последние пять лет температуры поднимались выше нормы, то реакцию у людей будут вызывать только чересчур холодные дни и недели, и наоборот.

Отметим, что выражение "лягушка в кипятке" гласит о том, что лягушка, если поместить ее в кипяток, обязательно выпрыгнет из воды. Но если поместить ее в холодную воду и вскипятить, то лягушка не заметит изменение температуры воды и умрет.

Совсем недавно ученые со всего мира заговорили о значительном падении солнечной активности. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономы рассказали, каким образом падение активности Солнца скажется на повседневной жизни людей.

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Темы США Twitter наука погода ученые
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