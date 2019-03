Ученые из США предупреждают землян о "смерти в кипятке"

Глобальное потепление изменит представление общественности о нормальных температуре и климате. Это приведет к эффекту "лягушки в кипятке", при котором человечество не будет воспринимать изменения окружающей среды как опасность.

Об этом объявили ученые из Соединенных Штатов Америки. Научную статью американских исследователей опубликовало издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые пришли к столь любопытному выводу благодаря долгому и кропотливому исследованию. Так, эксперты проанализировали несколько миллионов сообщений пользователей Интернета в социальной сети Twitter. Отметим, что для исследования избирались те "твиты", что касались погоды.

Разделив твиты о погоде на две категории — выражающие положительные эмоции и отрицательные — ученые из США сопоставили их с данными о максимальных дневных температурах воздуха, осадках, облачном покрове и влажности за 1981-2016 годы.

Выяснилось, пишут в своей статье американские ученые, что люди склонны комментировать лишь те погодные условия, которые кажутся им необычными для данных времени и места. Если же в данной местности в последние пять лет температуры поднимались выше нормы, то реакцию у людей будут вызывать только чересчур холодные дни и недели, и наоборот.

Отметим, что выражение "лягушка в кипятке" гласит о том, что лягушка, если поместить ее в кипяток, обязательно выпрыгнет из воды. Но если поместить ее в холодную воду и вскипятить, то лягушка не заметит изменение температуры воды и умрет.

