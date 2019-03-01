В российской провинции изобрели "Бухлодку"

Чтобы обеспечить жителям села Полдневое Астраханской области возможность добираться в райцентр, там придумали новое транспортное средство. "Бухлодка" получила свое название, так как построена из двух основных компонентов — традиционной для этих мест лодки бударки и автомобиля УАЗ-452, известного в народе как "буханка".

Глава муниципального образования Ирина Герасимова рассказала журналистам телепрограммы "Вести", что значительная часть астраханских сел расположена на островах, но соединить их мостами невозможно, поскольку это станет препятствием для судоходствя. Поэтому местным жителям приходится пользоваться речным транспортом.

Оценили изобретение и туристы, которые с удовольствием пользуются необычным средством водного транспорта.

Кроме "бухлодки" в Астраханской области был также замечен и "Бухлоход". Его построили жители Краснодара для путешествий по Волге. Выбор названия владельцы судна объяснили большим количеством спиртного, которое они взяли на борт — почти 50 литров водки.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москва-реке завелась экзотическая ихтиофауна, свойственная южным морям.

Источник фото: кадр из видео программы "Вести" на ВГТРК.

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