Аргентинцы добирались до России два с половиной года

Фото: instagram.com/ americadeltour

Аргентинская пара приехала на чемпионат мира по футболу в России на автомобиле. Путешествие заняло у них ни много ни мало два с половиной года.

Свою авантюру пара объясняет следующим образом. В аргентинском городе Мендосе они жили обычной, неторопливой, спокойной жизнью. Но вдруг, по словам Марианы, им внезапно все наскучило и показалось обыденным. Тогда пара решила просто сделать это — отправиться через полсвета посмотреть футбол в России.

По словам пары, решение было настолько спонтанным, что они толком даже не продумали маршрут. Закинули вещи — и в дорогу. Все остальное обдумывали уже буквально по ходу пути.

Пара проехала на машине по всей Южной Америке, а затем на пароме отправили автомобиль в Панаму. Сами поплыли на другом судне, которое в итоге потерпело крушение — до суши им пришлось добираться на спасательной шлюпке.

Из Мексики Мариана и Томи уже отправились в Европу. Там им удалось посетить Бельгию, Германию, Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. По словам аргентинской пары, в процессе пути они постоянно подрабатывали, чтобы заработать денег.

Аргентинцы гордятся тем, что ни разу за почти три года не остановились на ночь в отеле — в их автомобиле есть кровать и кухня. Путешествие не обошлось и без помощи добрых людей — пара рассказала, как в дороге их ни раз выручали неравнодушные попутчики.

После чемпионата мира Мариана и Томи домой не собираются. В планах пары вернуться в Бельгию, подзаработать немного денег и отправиться в Поднебесную.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook