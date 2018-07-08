Кот "помог" дать интервью польскому историку

Кот Лисио "вторгся" в интервью, которое брали у его хозяина, польского политолога и историка Ежи Таргальского. Кадры запечатлели сотрудники голландской телекомпании NTR.

Фото: Pravda.Ru

Когда питомец появился в кадре, эксперт рассказывал о политической ситуации на родине, о том, что она напряженная, и о том, какую роль в этом занимают спецслужбы. Лисио подошел к говорящему, положил лапу на плечо и мяукнул так, словно хотел о чем-то спросить.

Это не помешало собеседникам, тогда любимец забрался к политику на плечи и стал тереться мордочкой о его голову и лизать ухо. В процессе Таргальский лишь убирал кошачий хвост от лица.

Напомним, что в последнее время коты часто становятся "поводами" для новостей. Так, четырехлапый житель Италии попал на Google-карту. "Правда.Ру" писала, что омский кот стал лучшим работником "Почты России".

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