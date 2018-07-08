Кот "помог" дать интервью польскому историку

Кот Лисио "вторгся" в интервью, которое брали у его хозяина, польского политолога и историка Ежи Таргальского. Кадры запечатлели сотрудники голландской телекомпании NTR.
Когда питомец появился в кадре, эксперт рассказывал о политической ситуации на родине, о том, что она напряженная, и о том, какую роль в этом занимают спецслужбы. Лисио подошел к говорящему, положил лапу на плечо и мяукнул так, словно хотел о чем-то спросить.
Это не помешало собеседникам, тогда любимец забрался к политику на плечи и стал тереться мордочкой о его голову и лизать ухо. В процессе Таргальский лишь убирал кошачий хвост от лица.
Напомним, что в последнее время коты часто становятся "поводами" для новостей. Так, четырехлапый житель Италии попал на Google-карту. "Правда.Ру" писала, что омский кот стал лучшим работником "Почты России".
Читайте также:
Кот, которого нагло обворовал опоссум, стал звездой Интернета
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Дело в том, что в следующий вторник он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.
Это произошло на заседании нижней палаты правительства.
Какой внешнеполитический вектор выберет вновь избранный президент Турции? Почему Россия помогла Эрдогану выиграть на президентских выборах? И на какие уступки он теперь может пойти? Об этом в видеостудии "Правды.Ру" беседовали политолог Икбаль Дюрре и научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения Амур Гаджиев.