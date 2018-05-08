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Источник Правда.Ру

Будущее: Солнце закончит жизнь как туманность

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Ученые Великобритании пришли к выводу, что Солнце погибнет через 10 миллиардов лет, превратившись в планетарную туманность.

Будущее: Солнце закончит жизнь как туманность. 386714.jpeg

До сих пор астрономы считали, что Солнце в конце своей жизни превратится в планетарную туманность - массивный светящийся шар из газа и пыли. Напомним, планетарные туманности являются одними из самых красивых и ярких объектов, видимых астрономами.

Некоторые из них достаточно яркие, чтобы их можно было увидеть на расстоянии миллионов световых лет. Но звезда должна обладать определенной массой, чтобы создать видимую туманность.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, показывает, что солнце достаточно массивно, чтобы закончить свою жизнь именно как светящаяся планетарная туманность.

Профессор Альберт Зейлстра, член Международной команды из Манчестерского университета, пояснил, что "когда звезда умирает, она выбрасывает в космос массу газа и пыли". Этот выброс будет сиять в течение примерно 10 000 лет - краткого периода в астрономии. Именно это делает планетарную туманность видимой.

Сообщается, что ученые разработали новую модель данных, которая предсказывает жизненный цикл звезд. Согласно расчетам, после выброса оболочки умирающие звезды нагревались в три раза быстрее, чем считалось ранее.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в тропосфере Земли происходят изменения, которые не похожи на традиционные сценарии глобального потепления или ледникового периода.

По мнению американских и швейцарских ученых, речь идет о переориентации северо-атлантического высотного потока в тропосфере. Меняются местами холодная и жаркая климатические зоны, что в исторической перспективе может, например, привести к произрастанию пальм в Сибири.

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Темы солнце планета туманность
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