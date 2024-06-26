Lada стала самой популярной маркой для страхования каско в Свердловской области за первые месяцы 2024 года

Страховщики назвали самую часто страхуемую марку автомобиля в Свердловской области

"СберСтрахование" проанализировала свой портфель и обнаружила, что самой популярной маркой для страхования в Свердловской области за первые пять месяцев 2024 года стала российская Lada. При этом спрос на полисы каско для китайских автомобилей в регионе увеличился почти в шесть раз. Среди китайских марок наиболее востребованными оказались Chery, Geely и Haval. Об этом сообщил генеральный директор "СберСтрахования" Михаил Волков на пресс-конференции.

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На долю бренда Lada пришлось 13% всех оформленных полисов каско в регионе. За ней следуют китайские марки Chery (12%) и Geely (11%), а также корейские автомобили Kia и Hyundai (по 6%). В прошлом году топ-5 был несколько иным: лидировала также Lada, но за ней шли Hyundai, Kia, Volkswagen и Toyota.

Всего за январь-май в регионе было оформлено на 53% больше полисов каско, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми страхуемыми марками в России стали Kia (8%), Lada (7%), Hyundai (6%), Toyota (6%) и Mercedes-Benz (4%). Наиболее часто россияне страховали автомобили 2023 года выпуска.