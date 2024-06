Lada стала самой популярной маркой для страхования каско в Свердловской области за первые месяцы 2024 года

"СберСтрахование" проанализировала свой портфель и обнаружила, что самой популярной маркой для страхования в Свердловской области за первые пять месяцев 2024 года стала российская Lada. При этом спрос на полисы каско для китайских автомобилей в регионе увеличился почти в шесть раз. Среди китайских марок наиболее востребованными оказались Chery, Geely и Haval. Об этом сообщил генеральный директор "СберСтрахования" Михаил Волков на пресс-конференции.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution 4.0