Паркуйся снаружи: почему внедорожники Kia Telluride могут загореться прямо под владельцами

Kia отзывает 463 тысячи внедорожников Telluride из-за опасности пожара

2:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

Kia America отзывает почти 463 тысячи внедорожников Telluride и призывает владельцев парковать свои автомобили снаружи и подальше от других строений из-за опасности возгорания, сообщает Associated Press.

Фото: flickr.com by Джейсон Лоуренс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), двигатель передних сидений с электроприводом в Telluride 2020-2024 годов может перегреться из-за заклинившей ручки скольжения, что создаёт риск пожара во время движения или остановки авто.

По данным NHTSA, Kia приняла решение отозвать автомобили 29 мая, после получения сообщений о возгорании под сиденьями и шести случаях локального оплавления двигателя наклона сиденья в период с августа 2022 по март 2024 года. На тот момент сообщений о связанных с этим травмах, авариях или смертельных исходах не поступало.

В отчёте об отзыве отмечается, что сильное внешнее воздействие на отзываемую боковую крышку переднего сиденья с электроприводом Telluride или ручку скольжения сиденья Telluride с

Чтобы исправить проблему, дилеры бесплатно установят кронштейн для задних крышек выключателей электропривода сидений и заменят ручки скольжения сидений. Пока автомобили не будут отремонтированы, владельцам рекомендуется парковать свои машины снаружи и подальше от зданий. Письма с уведомлением владельцам будут рассылаться по почте с 30 июля, а дилеры будут уведомлены за несколько дней до этого.

Отзыв распространяется на 462 869 внедорожников Telluride 2020-2024 годов, которые были произведены в период с 9 января 2019 года по 29 мая 2024 года. По оценкам Kia America, дефект обнаружен у 1% машин.

Это не единственный подобный инцидент с автомобилями Kia. В марте Kia America отозвала более 427 000 внедорожников Telluride 2020-2024 годов из-за дефекта, который может привести к откатыванию автомобилей при парковке. А прошлой осенью Kia и Hyundai объявили об отзыве 3,4 млн других моделей автомобилей из-за опасности возгорания моторного отсека.

Ранее российские танкеры начали передавать грузы другим судам, чтобы обойти западные санкции.