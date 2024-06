Российская нефть обходит санкции: танкеры "Совкомфлота" тайно передают грузы другим судам

Первый российский нефтяной танкер, пытавшийся доставить сырую нефть в условиях санкций США, совершил тайную передачу груза на другое судно, сообщает Bloomberg.

Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США) is licensed under public domain