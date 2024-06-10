Российская нефть обходит санкции: танкеры "Совкомфлота" тайно передают грузы другим судам

Bloomberg: российский танкер передал секретный груз другому судну близ Сингапура

Первый российский нефтяной танкер, пытавшийся доставить сырую нефть в условиях санкций США, совершил тайную передачу груза на другое судно, сообщает Bloomberg.

Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США) is licensed under public domain

В октябре Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наложило санкции на SCF Primorye, после чего он не загружал нефть снова около шести месяцев. Но в конце апреля танкер зашел в российский черноморский порт Новороссийск и принял груз нефти марки Urals, прежде чем отправиться в 7500-мильный рейс примерно в 70 милях к востоку от Сингапура.

Вскоре после прибытия к востоку от Сингапура 900-футовый танкер исчез из автоматической идентификационной системы, или АИС, через которую коммерческие суда сообщают о своем местоположении и пунктах назначения из соображений безопасности. Предполагается, что АИС могла быть отключена экипажем судна.

После того как танкер исчез, спутниковые снимки показали, что судно 3 июня переправило свой груз на другое судно — Ocean Hermana. Теоретически тайная передача поможет тому, кто покупает нефть, избежать контакта с судном, на которое наложены санкции, и от любого риска дальнейших мер со стороны США. Идентификация принимающего судна затрудняет сокрытие происхождения груза, отмечает Bloomberg.

SCF Primorye, на борту которого находилось около 1 млн баррелей нефти, принадлежит российской государственной нефтяной танкерной компании ПАО "Совкомфлот". Компания отказалась от комментариев.

Два судна были идентифицированы агентством Bloomberg на основании их размеров, конфигурации палубы и окраски. Личности обоих были подтверждены компанией TankerTrackers. com Inc., которая специализируется на интерпретации спутниковых снимков для обнаружения танкеров, нарушающих санкции.

Страховщик 20-летнего судна Ocean Hermana неизвестен. Большую часть своей недавней истории он курсировал между пунктами вокруг Сингапура и Малаккским проливом, а также портами Китая, говорится в публикации. База данных Equasis указывает, что его оператором является компания Sygnius Ship Management Pvt в Калькутте. Однако компания сообщила по электронной почте, что это ложная информация, и её единственная роль заключалась в подборе экипажа судна.

Будет ли груз в конечном итоге доставлен на нефтеперерабатывающий завод — скорее всего, в Китай, учитывая место передачи, — покажет, насколько легко Россия сможет проделать то же самое с другими своими судами, на которые наложены санкции.

Bloomberg отследил перемещения SCF Primorye в АИС. SCF Primorye возобновил свой рейс, направляясь на северо-восток через Южно-Китайское море и показывая осадку, указывающую на то, что он идёт порожняком. Последний сигнал с Ocean Hermana был 10 июня, неподалеку от того места, где произошла передача груза. Его осадка указывает на то, что грузовые танки судна наполнены.

Другое попавшее под санкции судно, "Братск", уже следует по маршруту ЮКФ "Приморье". Сейчас оно находится в Индийском океане с грузом нефти марки Urals, которую загрузило в Новороссийске 23 мая, и должно прибыть из Сингапура 17 июня.

Еще семь танкеров "Совкомфлота" пропали из системы отслеживания после входа в Черное море. Скорее всего, они всё еще там, поскольку правила требуют, чтобы они посылали автоматические сигналы о местоположении при прохождении Турецких проливов, без которых нельзя войти в Средиземное море незамеченными, предполагает агентство.

В этом году Россия отгрузила около 3,4 миллиона баррелей сырой нефти в день, в том числе в обход санкций, что оценивается примерно в 37 миллиардов долларов на момент экспорта. Поступления от нефти в государственный бюджет РФ в мае выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом, поскольку цены на нефть выросли и страна адаптировалась к санкциям, отмечается в публикации.