Специфика страховой системы Армении

Согласно Закону Республики Армении "О страховании и страховой деятельности", к основным видам страхования в Армении относятся: страхование жизни; добровольное медицинское страхование; страхование от несчастных случаев; страхование железнодорожного транспорта, воздушных судов, водных перевозочных средств, сухопутного транспорта (кроме железнодорожного); страхование ответственности, вытекающей из использования автотранспортных, воздушных, водных транспортных средств; туристическое страхование; страхование гражданской ответственности; страхование имущества от пожара и стихийных бедствий; страхование кредита; страхование финансового вреда; страхование грузов; страхование судебных расходов.
Обязательным видом страхования в Армении также является государственное социальное страхование.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.