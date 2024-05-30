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Стоит ли покупать полис ОСАГО на 6 месяцев: плюсы и минусы страховки

ОСАГО на полгода выгодно, если авто используется не круглый год

2:45
Страхование

Каждый владелец автомобиля должен иметь полис ОСАГО. В его отсутствие в случае ДТП виновник вынужден возмещать ущерб из своего кармана, что может грозить значительными расходами. Раньше страховые компании предлагали полисы ОСАГО только на год, сейчас доступны различные периоды страхования. "Финуслуги" разбирались, выгодно ли оформлять "автогражданку" на 6 месяцев.

ОСАГО на полгода выгодно, если авто используется не круглый год
Фото: flickr.com by Хельги Халльдорссон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Плюсы ОСАГО на полгода

У полугодового ОСАГО есть очевидные преимущества:

  • Экономия средств: полис на полгода дешевле годового, что важно при росте цен на страховку.
  • Удобство для сезонного использования: полис удобен для тех, кто пользуется автомобилем только в определенное время года.
  • Продажа автомобиля: при планах на продажу автомобиля, краткосрочный полис более целесообразен.

Минусы ОСАГО на 6 месяцев

Главный недостаток укороченной версии ОСАГО — его стоимость. Полис на полгода стоит не 50%, а примерно 70% от годового. То есть покупка двух полисов по 6 месяцев обойдется дороже, чем одного на год.

При этом при продлении действующего полиса на оставшиеся полгода доплата составит только 30% от годовой стоимости.

Например, если годовая страховка стоит 6500 ₽, то полис на полгода обойдется в 4550 ₽. Продление на еще 6 месяцев будет стоить 1950 ₽. Если полис уже истёк, покупка нового на полгода снова обойдется в 4550 ₽.

Особенности страхования на полгода

Полугодовой период не обязательно должен быть непрерывным. Можно выбрать любые сроки в течение года, чтобы они в сумме составляли шесть месяцев.

Например, полис может действовать с мая по август и с октября по ноябрь. Однако, если ДТП произойдет в сентябре, когда полис не действует, выплат не будет, и ущерб возместит виновник.

Документы для оформления страховки

Для оформления полиса ОСАГО на полгода требуются те же документы, что и для годового:

  • Паспорт гражданина РФ.
  • Водительские удостоверения всех, кто будет записан в полис.
  • Документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (ПТС или СТС).

Таким образом, полис ОСАГО на шесть месяцев позволяет сэкономить, если автомобиль используется не весь год. Удобство в том, что в случае изменения обстоятельств его можно продлить до года, не переплачивая.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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