Стоит ли покупать полис ОСАГО на 6 месяцев: плюсы и минусы страховки

Каждый владелец автомобиля должен иметь полис ОСАГО. В его отсутствие в случае ДТП виновник вынужден возмещать ущерб из своего кармана, что может грозить значительными расходами. Раньше страховые компании предлагали полисы ОСАГО только на год, сейчас доступны различные периоды страхования. "Финуслуги" разбирались, выгодно ли оформлять "автогражданку" на 6 месяцев.
У полугодового ОСАГО есть очевидные преимущества:
Главный недостаток укороченной версии ОСАГО — его стоимость. Полис на полгода стоит не 50%, а примерно 70% от годового. То есть покупка двух полисов по 6 месяцев обойдется дороже, чем одного на год.
При этом при продлении действующего полиса на оставшиеся полгода доплата составит только 30% от годовой стоимости.
Например, если годовая страховка стоит 6500 ₽, то полис на полгода обойдется в 4550 ₽. Продление на еще 6 месяцев будет стоить 1950 ₽. Если полис уже истёк, покупка нового на полгода снова обойдется в 4550 ₽.
Полугодовой период не обязательно должен быть непрерывным. Можно выбрать любые сроки в течение года, чтобы они в сумме составляли шесть месяцев.
Например, полис может действовать с мая по август и с октября по ноябрь. Однако, если ДТП произойдет в сентябре, когда полис не действует, выплат не будет, и ущерб возместит виновник.
Для оформления полиса ОСАГО на полгода требуются те же документы, что и для годового:
Таким образом, полис ОСАГО на шесть месяцев позволяет сэкономить, если автомобиль используется не весь год. Удобство в том, что в случае изменения обстоятельств его можно продлить до года, не переплачивая.
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