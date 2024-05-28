"Ренессанс Страхование" и Яндекс.Такси запустили однодневное ОСАГО для таксистов — во сколько обойдётся полис

Стоимость однодневного ОСАГО для такси составит 100 рублей

1:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

Группа "Ренессанс Страхование" совместно с Яндекс.Такси первой на российском страховом рынке запустила проект короткого ОСАГО для водителей такси.

Фото: commons.wikimedia.org by ИванА is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Теперь водители могут купить ОСАГО на 1 день через приложение Яндекс Про. Страховка оформляется онлайн.

Водители с низким уровнем аварийности смогут воспользоваться более выгодными условиями. В первые недели стоимость полиса составит около 100 рублей в день. В дальнейшем цена будет зависеть от индивидуальных данных: манеры вождения, аварийности и других факторов риска. Эти сведения, с согласия клиента, будут использоваться в собственном скоринге "Ренессанс страхование" для расчёта стоимости полиса.

В компании отметили, что короткие полисы ОСАГО — удобный вариант для тех, кто работает в такси не постоянно, а периодически, например, один-два раза в неделю.

"Также подневные полисы помогают таксопаркам равномерно распределить расходы в течение года и не платить за страховку, если машина в ремонте", — пояснил коммерческий директор "Яндекс Такси" Иван Запольский.

Ранее в России вырос спрос на киберстрахование среди компаний.