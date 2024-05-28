Хакер, уходи: как российские компании защищают себя с помощью киберстрахования

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"АльфаСтрахование": российский бизнес активно страхуется от киберрисков

2:04
Страхование

Бизнес всё активнее страхуется от киберрисков, сообщает "Альфастрахование". За последние два года количество заключенных договоров выросло на 60%.

"АльфаСтрахование": российский бизнес активно страхуется от киберрисков
Фото: PxHere is licensed under CC0

Наибольший спрос на киберстрахование наблюдается у компаний с крупными центрами обработки данных (ЦОД) и государственных предприятий. Однако запросы поступают из всех секторов бизнеса, включая металлургию, розничную торговлю и гостиничный бизнес.

Ключевые инциденты, с которыми сталкиваются клиенты, включают DDoS-атаки на веб-приложения, взломы сайтов, фишинговые рассылки с последующим шифрованием данных, а также взломы инфраструктуры, приводящие к сбоям в работе оборудования, почты и бизнес-приложений.

Актуальным примером для бизнеса стал случай с компанией СДЭК, чьи базы данных были зашифрованы украинскими хакерами без требования выкупа. Ранее такие атаки были направлены на больницы и операторов трубопроводов по всему миру.

"Альфастрахование" делит риски в рамках киберстрахования на три основные группы:

  • Внешние риски, включая целевые компьютерные атаки, хакерские атаки и внедрение вирусов.
  • Внутренние риски, такие как непредвиденные технические сбои в работе IT-системы клиента.
  • Мошеннические действия сотрудников, которые могут привести к вышеуказанным рискам.

Страховщик отмечает, что средние лимиты выплат по страхованию киберрисков составляют от 250 до 500 млн рублей, а по некоторым программам достигают 2,5 млрд рублей.

Размеры реальных выплат "Альфастрахование" пока не раскрывает, как и другие участники рынка, поскольку пострадавшие компании предпочитают не разглашать информацию о кибератаках, отмечает Телеграм-канал "Страховой случай.

Ранее Минсельхоз предложил включить в программу страхования с господдержкой креветок и других беспозвоночных.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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