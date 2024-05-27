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Почему страховка гаджетов при покупке предпочтительнее гарантии: основные аспекты и рекомендации

Эксперты объяснили, почему страховка для гаджетов полезнее гарантии

1:09
Страхование

Приобретение страхового полиса вместе с гаджетом не является обязательным, но предлагает более широкий спектр защиты по сравнению с гарантией. В отличие от последней, страхование покрывает не только поломки, но и потерю или кражу устройства.

Эксперты объяснили, почему страховка для гаджетов полезнее гарантии
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under public domain

При покупке техники в кредит банки могут требовать страхование. Иногда покупателю предлагают беспроцентный кредит.

Магазин не участвует в процессе страхования, так как договор заключается между покупателем и страховой компанией. При страховом случае компания выплачивает компенсацию в виде денег или ремонта.

Срок страхования обычно длится от одного месяца до двух лет, начиная через несколько недель после покупки гаджета. Важно ознакомиться с условиями перед подписанием договора.

Страхование охватывает различные устройства, включая новые и поддержанные модели. Часто страховку можно приобрести онлайн.

Недостатки включают в себя дополнительные расходы, ограниченный выбор страховых предложений и потенциальные ограничения в условиях полиса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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