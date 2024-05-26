"Росгосстрах" установил коммерческий интерес к недвижимости у россиян

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Каждый пятый россиянин хотел бы вложиться в недвижимость и зарабатывать на аренде или перепродаже квартир.

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Большинство россиян (64%) владеют собственным жильем, почти четверть (23%) опрошенных живут с родственниками, а 13% - арендуют жилье. Миллениалы и представители поколения Х чаще всего имеют собственное жилье. Наименьшая доля собственников жилья среди зумеров (рожденных в 1997-2012 гг.). Большинство опрошенных рассматривают недвижимость как выгодную инвестицию. 18% респондентов, проживающих в крупных российских городах, уже зарабатывают на сдаче квартиры в аренду.

Более половины сдающих свои квартиры в аренду россиян оформляют полис страхования недвижимости и имущества. Перепродажа квартир позволяет россиянам зарабатывать в среднем 20-50% от стоимости покупки.