В Азербайджане введут новую страховку от землетрясения

В Азербайджане необходима разработка нового страхового продукта для страхования рисков, связанных с землетрясением.
Разработка нового страхового продукта требует научного и практического подхода. Синтез страховых компаний и научного сообщества может привести к разработке новой модели и ее внедрению в стране. С точки зрения стабильности финансовой системы важно разработать новую модель страхования. Действующее законодательство не запрещает разработку нового страхового продукта наряду с существующими страховыми продуктами.
Бизнесмены, население и представители других секторов могут положительно отнестись к этой идее.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.