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В Азербайджане введут новую страховку от землетрясения

0:43
Страхование

В Азербайджане необходима разработка нового страхового продукта для страхования рисков, связанных с землетрясением.

В Азербайджане введут новую страховку от землетрясения
Фото: flickr.com by Бернард Спрагг. Новозеландец из Крайстчерча, Новая Зеландия is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Разработка нового страхового продукта требует научного и практического подхода. Синтез страховых компаний и научного сообщества может привести к разработке новой модели и ее внедрению в стране. С точки зрения стабильности финансовой системы важно разработать новую модель страхования. Действующее законодательство не запрещает разработку нового страхового продукта наряду с существующими страховыми продуктами.

Бизнесмены, население и представители других секторов могут положительно отнестись к этой идее.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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