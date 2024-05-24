В Азербайджане введут новую страховку от землетрясения

0:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Азербайджане необходима разработка нового страхового продукта для страхования рисков, связанных с землетрясением.

Фото: flickr.com by Бернард Спрагг. Новозеландец из Крайстчерча, Новая Зеландия is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Разработка нового страхового продукта требует научного и практического подхода. Синтез страховых компаний и научного сообщества может привести к разработке новой модели и ее внедрению в стране. С точки зрения стабильности финансовой системы важно разработать новую модель страхования. Действующее законодательство не запрещает разработку нового страхового продукта наряду с существующими страховыми продуктами.

Бизнесмены, население и представители других секторов могут положительно отнестись к этой идее.