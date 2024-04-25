ДТП и страхование: при каких обстоятельствах страховщик может требовать компенсацию от виновника аварии

Регресс в ОСАГО: когда страховая компания может потребовать компенсации

1:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

При возникновении дорожно-транспортного происшествия (ДТП), страховщик обязан либо компенсировать ущерб потерпевшему, либо произвести ремонт его автомобиля за свой счет. Однако виновник не должен расслабляться, так как существуют обстоятельства, при которых страховая компания имеет право потребовать возмещение своих затрат от своего клиента. Это осуществляется через применение права регресса.

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Согласно статье 14 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО), страховщик имеет право на применение регресса в следующих случаях:

ДТП было совершено умышленно виновным лицом, причинившим ущерб жизни или здоровью потерпевшего.

Виновник аварии находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо его состояние не было установлено из-за отказа от медицинского освидетельствования.

Виновник не имел права на управление транспортным средством, например, если он был лишен водительских прав или вовсе не обладал ими.

Виновник покинул место происшествия.

Водитель, виновный в ДТП, не был указан в полисе ОСАГО, за исключением случаев мультидрайва.

Срок действия полиса ОСАГО виновного истек.

Виновник не предоставил автомобиль на экспертизу в течение 15 дней после ДТП или в тот же срок начал его ремонт или утилизацию.

При заключении договора ОСАГО виновник предоставил недостоверные сведения с целью снижения страховой премии.

Кроме того, страховая компания вправе применить регресс к станции технического обслуживания (СТО), если экспертиза показала, что страховой случай произошел из-за неисправности автомобиля, которую оператор СТО не отразил в диагностической карте.