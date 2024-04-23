"Как могли успокаивали": в субботу штормовой ветер в Московской области нанёс повреждения домам и автомобилям

В субботу в Единый контакт-центр "Росгосстраха" начали поступать звонки от клиентов из Московской области, у которых сильным ветром повредило застрахованное имущество, рассказал начальник Управления клиентских коммуникаций компании Николай Ананьев.
В пятницу столицу накрыл циклон "Гори". О разгуле стихии заранее предупреждало МЧС, был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности. Сильный ветер валил деревья, вырывая их с корнем, переворачивал мусорные баки и остановки общественного транспорта.
По данным страховщика, в садовых товариществах ветром срывало крыши, валило заборы. Ряд обращений был связан с упавшими деревьями: у кого-то повредило автомобиль, у других — крыльцо и крышу оранжереи. В Москве дерево разбило застекленный балкон квартиры на четвёртом этаже.
"Каждого звонившему с сообщением об упавшем дереве или повреждении строений специалисты Единого контакт-центра, в первую очередь, как могли успокаивали — если человек был очень взволнован. И подробно консультировали по упрощенному порядку подачи документов на страховую выплату", — рассказал Николай Ананьев.
По его словам, большинство обращений из-за повреждения имущества связаны именно с ветром, особенно много их поступает от владельцев частных домов. Но и многоэтажные дома не застрахованы от повреждений, констатировал менеджер.
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