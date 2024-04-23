Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кето-рецепт на ужин: куриные голени в панировке и вафли из миндальной муки
Толмачёв: обязательное страхование жилья в регионах не покроет ущерб от ЧС
Ученые назвали вероятные причины наступления апокалипсиса
Почему стоит посадить бархатцы
Ветеринары объяснили, чем опасен лишний вес у собаки
Тарасова призналась, что ненавидит ВАДА за их решение по русской девочке Валиевой
Туроператоры раскрыли, как сэкономить и хорошо отдохнуть
Эксперт: конфискация российских активов развяжет экономическую войну
Врач Садыгова советует спать не менее шести часов, чтобы худеть во сне
"Как могли успокаивали": в субботу штормовой ветер в Московской области нанёс повреждения домам и автомобилям

В "Росгосстрах" поступают звонки жителей Московского региона о повреждениях

1:38
Страхование

В субботу в Единый контакт-центр "Росгосстраха" начали поступать звонки от клиентов из Московской области, у которых сильным ветром повредило застрахованное имущество, рассказал начальник Управления клиентских коммуникаций компании Николай Ананьев.

В "Росгосстрах" поступают звонки жителей Московского региона о повреждениях
Фото: commons.wikimedia.org by FramaKa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В пятницу столицу накрыл циклон "Гори". О разгуле стихии заранее предупреждало МЧС, был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности. Сильный ветер валил деревья, вырывая их с корнем, переворачивал мусорные баки и остановки общественного транспорта.

По данным страховщика, в садовых товариществах ветром срывало крыши, валило заборы. Ряд обращений был связан с упавшими деревьями: у кого-то повредило автомобиль, у других — крыльцо и крышу оранжереи. В Москве дерево разбило застекленный балкон квартиры на четвёртом этаже.

"Каждого звонившему с сообщением об упавшем дереве или повреждении строений специалисты Единого контакт-центра, в первую очередь, как могли успокаивали — если человек был очень взволнован. И подробно консультировали по упрощенному порядку подачи документов на страховую выплату", — рассказал Николай Ананьев.

По его словам, большинство обращений из-за повреждения имущества связаны именно с ветром, особенно много их поступает от владельцев частных домов. Но и многоэтажные дома не застрахованы от повреждений, констатировал менеджер.

Ранее "Почта России" начала внутреннюю проверку в Башкирии после иска Роспотребнадзора.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Активированный миндаль: почему орехи важно замачивать перед едой и как это сделать правильно
Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Рецепт мяса по-французски с таинственным ингредиентом: соседка с ума сойдет от запаха
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Последние материалы
Уха по-русски: великолепный рецепт
Рэпер Гуф заявил, что больше никогда не женится
PNAS: моргание усиливает визуальный сигнал, модулируя свет на сетчатке глаза
Названы самые злые породы собак
Брокколи с пастой пенне: вкусный и полезный гарнир
Отличный рецепт пиццы с ананасами
Как избавиться от слизней
Вкусный рецепт: маринованные грибы
Разрушая мифы: Лазерная эпиляция и онкология — что говорят эксперты
Приседания: мощное упражнение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников