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Продолжает расти: в России средняя выплата по "автогражданке" превысила 93 тысячи рублей

РСА: суммы выплат по ОСАГО растут несмотря на ситуацию с запчастями

2:28
Страхование

Общая средняя выплата по ОСАГО по итогам 1-го квартала 2024 года составила 93,4 тыс. руб., что выше на 12,2% по сравнению с показателем в аналогичном периоде 2023 года (83,3 тыс. руб.), сообщает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

РСА: суммы выплат по ОСАГО растут несмотря на ситуацию с запчастями
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

Глава РСА отметил, что средняя премия по ОСАГО в марте составила 7860 руб., снизившись на 2,6% (202 руб.) по сравнению с февралём. Средняя премия в первом квартале составила 7 984 руб., добавил Уфимцев. Он подчеркнул, что несмотря на проблемы с поставками автозапчастей, средняя выплата по "автогражданке" продолжает расти.

"В марте 2024 г. средняя выплата установила новый рекорд и составила 101 814 руб., показав значительный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и предшествующим месяцем. При этом средняя премия показывает незначительный рост на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., а по сравнению с февралем 2024 г. — падение на 2,6%", — рассказал Уфимцев.

По его данным, всего в первом квартале страховщики урегулировали 506,2 тысячи убытков, что на 7% больше, чем в том же периоде в 2023 г. Общая сумма выплат за этот период составила 47,3 млрд руб., показав 20%-ный рост с 2023 годом (39,3 млрд р. в первом квартале).

Уфимцев также отметил 3%-ный рост количества заключенных договоров ОСАГО (9,2 млн). Собранные за этот период премии по "автогражданке" достигли 73,4 млрд руб., что на 3% выше, чем в первом квартале 2023 г. (71,1 млрд руб.).

Ранее эксперты ответили на 7 самых популярных вопросов по ОСАГО.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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