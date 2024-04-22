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Без права на ошибку? Какие изменения можно и нельзя вносить в полис ОСАГО

Ошибки в ОСАГО могут оставить водителя без выплаты

1:48
Страхование

Ездить с полисом ОСАГО, в котором есть ошибки, опечатки и некорректные данные, опасно для автовладельца — за это страховая компания может лишить страховой выплаты при ДТП и даже разорвать договор. "Финуслуги" рассказали, какие данные можно и нельзя изменить в полисе и куда обращаться, если обнаружили ошибку в ОСАГО.

Ошибки в ОСАГО могут оставить водителя без выплаты
Фото: freepik.com by xb100 is licensed under public domain

Какие данные можно и нельзя менять

Бывает, что полис оформлен правильно, но некоторые данные устарели, например фамилия. Такую информацию можно скорректировать.

Что ещё разрешено менять:

  • опечатки;
  • коэффициент бонус-малус;
  • адрес регистрации и номер водительского удостоверения;
  • количество водителей, допущенных к управлению;
  • номер свидетельства о регистрации и госномер ТС;
  • цели и период эксплуатации в период действия полиса;
  • информацию об использовании прицепа.

В полисе ОСАГО нельзя поменять только три пункта:

  • страхователя;
  • автомобиль;
  • срок действия договора.

Как исправить ошибку

Для этого нужно обратиться напрямую в свою страховую компанию - только она может вносить изменения в полис и заносить данные в систему АСИ ОСАГО. Это правило действует, даже если водитель покупал ОСАГО на маркетплейсе или через страхового агента. Обратиться в страховую можно лично либо через сайт компании.

Иногда после внесения изменений стоимость ОСАГО меняется - это происходит, если возрастают риски наступления страхового случая. Например, в полис был добавлен ещё один водитель, с меньшим стажем и более высоким коэффициентом бонус-малус (КБМ). В этом случае изменения в ОСАГО вступят в силу после оплаты — обычно это происходит на следующий день.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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