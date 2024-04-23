Страхование домашних животных: советы по выбору и подготовке документов для страховки

Выбираем лучшую страховку для питомца: экспертные советы

1:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

Многие владельцы домашних питомцев сегодня задумываются о том, чтобы застраховать своих питомцев. Это связано с тем, что лечение и диагностика во время болезни животного могут обернуться значительными расходами. Эксперты рассказали, как выбрать подходящий вариант страховки для своего питомца, чтобы в случае необходимости получить возмещение.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На территории России предлагаются два основных типа страховок для питомцев: страхование с выплатами и услуги телеветеринарии. Важно отметить, что при первом варианте страхования владелец животного сначала оплачивает услуги ветеринара самостоятельно, а затем может подать на компенсацию, которая может быть как частичной, так и полной.

Второй вариант предполагает консультации с ветеринарными специалистами в удаленном формате, например, по телефону, видеосвязи или чату. Такой сервис обладает преимуществом в доступности консультации в любое время и в любом месте, где есть доступ к интернету и мобильной связи.

Для оформления страховки владельцу питомца потребуется подготовить необходимый пакет документов, включающий в себя выписки с посещений ветеринарной клиники с подписью врача и печатью клиники, кассовые чеки за предоставленные услуги с детализацией расходов, кассовые чеки на приобретенные лекарственные препараты, результаты диагностики, заявление и копию паспорта владельца.