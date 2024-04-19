Ответственность владельца дамбы в Орске застрахована на 187,5 млн рублей

"СОГАЗ" приступит к выплатам за прорыв дамбы в Орске после расследования

1:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Гражданская ответственность Администрации города Орска, являющейся владельцем разрушенной дамбы, застрахована на 187,5 млн рублей в АО "СОГАЗ" по ОСОПО.

Фото: flickr.com by WaterArchives.org is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В "СОГАЗ" уже поступило более 4 тысяч обращений от пострадавших в результате прорыва дамбы в Оренбургской области. При этом общий размер выплат ограничен страховой суммой по договору ОСОПО. Если её окажется недостаточно, выплаты будут производиться в установленной законом очередности, пропорционально заявленной сумме требований, сообщил "СОГАЗ".

Страховщик отметил, что в первую очередь выплачиваются компенсации за вред, причинённый жизни или здоровью, во вторую — за вред имуществу физлиц и нарушение условий жизнедеятельности. В последнюю очередь выплаты производятся за вред имуществу юридических лиц.

Если страховая выплата не покрывает ущерб, пострадавший может обратиться за получением разницы к владельцу опасного объекта.

После исчерпания страховой суммы по договору ОСОПО информация о потерпевших и заявленных ими суммах ущерба будет передана администрации для дальнейших решений.

В "СОГАЗе" подчеркнули, что выплаты начнутся, когда закончится расследование причин аварии и будет получен акт Ростехнадзора — обычно это занимает не менее 30 дней. Выплаты производятся в течение 25 рабочих дней со дня установления причин аварии и получения заявления потерпевшего о страховой выплате и сопутствующих документов.

Страховщик добавил, что приём заявлений ещё идёт, поэтому оценить общую сумму ущерба пока невозможно.

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