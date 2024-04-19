Двум дагестанцам грозит уголовное наказание за инсценировку нескольких ДТП

МВД: в Дагестане выявлено несколько фактов инсценировки ДТП

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В республике Дагестан зарегистрировано несколько фактов инсценировки ДТП, сообщает пресс-служба регионального МВД.

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Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия и выяснили, что 30-летний житель Дербентского района в сговоре с 35-летним махачкалинцем инсценировал дорожную аварию для получения страховых выплат.

Подставное ДТП произошло в Махачкале. По сценарию, КамАЗ столкнулся с Porsche Cayenne на улице Юсупова, в результате чего обе машины якобы получили повреждения. После этого мошенники обратились к страховщику с фиктивными документами и получили выплаты в размере 400 000 рублей.

Накануне в Махачкале было зарегистрировано еще шесть аналогичных случаев, сообщает РИА "Дагестан".

По данным МВД, подозреваемым грозит уголовное наказание по статье "мошенничество".

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