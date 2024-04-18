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Обложили со всех сторон: рестораны в США испытывают стресс из-за растущих расходов на продукты, персонал и страховку

MNM: продажи в ресторанах США растут, но прибыль падает

2:31
Страхование

Сферу общественного питания в США ожидает рекордный рост продаж в 2024 году — свыше 1 трлн долларов. Однако специалисты по страхованию видят в этом прогнозе больше проблем для ресторанов и кафе, чем позитива. Об этом говорится в статье My New Markets.

MNM: продажи в ресторанах США растут, но прибыль падает
Фото: flickr.com by Вуонг Тран is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

С ростом продаж растут и все расходы, отмечается в публикации.

Авто подчёркивает, что рестораны испытывают давление со всех сторон: растут затраты на продукты, рабочую силу и страхование. Если добавить сюда меры регулирующих органов по сокращению чаевых и некоторые федеральные ограничения, то общепит может столкнуться с серьёзными проблемами в этом году наряду с ожидаемым ростом продаж.

Генеральный директор и владелец Ambassador Group Insurance и Bar and Restaurant Insurance Дэвид ДеЛоренцо, который за свою карьеру владел и управлял 13 ресторанами, считает, что прибыль в размере 10% после оплаты всех расходов — огромная удача для заведений общепита.

"В 2024 году продажи, вероятно, будут самыми высокими в истории ресторанов, но это также будет сочетаться с самыми высокими затратами в ресторанной индустрии", — уверен старший вице-президент HUB International Limited Пол П. ДиБенедетто.

Чем больше продаж, тем больше и расходов на страховку и другие статьи, а значит, меньше прибыль, добавил он.

Кроме того, увеличение продаж в общепите заставит и искать новый персонал для удовлетворения растущего спроса, отмечает MNM. По прогнозам, численность персонала в ресторанной индустрии увеличится на 200 000 рабочих мест, а общая занятость в отрасли составит 15,7 миллиона человек к концу 2024 года. При этом 98% ресторанов считают, что более высокие затраты на рабочую силу являются для них проблемой.

По словам ДеЛоренцо, владельцы и персонал ресторанов перегружены работой и при этом имеют дело с неблагодарными клиентами.

"Вы видите, как люди работают дольше, усерднее и испытывают больший стресс, поэтому, хотя продажи могут расти, прибыльность снижается", — констатировал он.

Ранее Минфин России заявил, что планирует допустить страховщиков к программе долгосрочных сбережений.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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