Инциденты с обезьянами и дорогая медицина — названы страны с самой дорогой страховкой путешественника

Таиланд возглавил список популярных у россиян направлений с самой дорогой страховкой, рассказали в СК "Согласие".
Полисы для поездки на Шри-Ланку, Мальдивы, в Индонезию и Чили также обойдутся дороже, добавил страховщик.
Более высокую цену полиса в "Согласии" объяснили с повышенными рисками путешествия в Таиланд, включая экзотическую местную кухню, аварии с мотоциклами и инциденты с обезьянами.
Также повышенные коэффициенты включаются в стоимость страховки для путешествия в островные государства, отметил страховщик. Причина в том, что в случае заболевания или травмы туристу может понадобиться экстренная транспортировка до клиники.
Более высокие цены установлены и на полисы для путешествий в страны с дорогими медицинскими услугами, например США, рассказали в "АльфаСтраховании". В 2023 году компания выплатила рекордные 5 млн рублей за осмотр, диагностику и терапию женщины с диагнозом "первичная эссенциальная гипертензия".
По данным "СберСтрахования", 55% страховых случаев в путешествиях в прошлом году были связаны с задержками рейсов, 37% — с проблемами со здоровьем и 5% — с задержкой багажа. С потерей документов или багажа столкнулись менее 1% туристов.
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