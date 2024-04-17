Инциденты с обезьянами и дорогая медицина — названы страны с самой дорогой страховкой путешественника

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"Согласие": страховка в Таиланд и на острова обойдется дороже

1:31
Страхование

Таиланд возглавил список популярных у россиян направлений с самой дорогой страховкой, рассказали в СК "Согласие".

"Согласие": страховка в Таиланд и на острова обойдется дороже
Фото: flickr.com by Марк Фишер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Полисы для поездки на Шри-Ланку, Мальдивы, в Индонезию и Чили также обойдутся дороже, добавил страховщик.

Более высокую цену полиса в "Согласии" объяснили с повышенными рисками путешествия в Таиланд, включая экзотическую местную кухню, аварии с мотоциклами и инциденты с обезьянами.

Также повышенные коэффициенты включаются в стоимость страховки для путешествия в островные государства, отметил страховщик. Причина в том, что в случае заболевания или травмы туристу может понадобиться экстренная транспортировка до клиники.

Более высокие цены установлены и на полисы для путешествий в страны с дорогими медицинскими услугами, например США, рассказали в "АльфаСтраховании". В 2023 году компания выплатила рекордные 5 млн рублей за осмотр, диагностику и терапию женщины с диагнозом "первичная эссенциальная гипертензия".

По данным "СберСтрахования", 55% страховых случаев в путешествиях в прошлом году были связаны с задержками рейсов, 37% — с проблемами со здоровьем и 5% — с задержкой багажа. С потерей документов или багажа столкнулись менее 1% туристов.

Ранее в Великобритании из-за нехватки механиков электромобили стали отправлять на свалку вместо ремонта.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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