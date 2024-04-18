МТС банк рассматривает различные стратегии для своего появления на страховом рынке

МТС банк планирует выйти на страховой рынок

1:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

Глава банка Илья Филатов поделился своим видением развития в интервью YouTube-каналу "Вредный инвестор", отметив, что в контексте значительного роста кредитного страхования (страховые сборы более 30 млрд рублей по итогам прошлого года), банк рассматривает возможность присутствия на страховом рынке. Он отметил, что имея собственную страховую лицензию, банк мог бы сразу войти в топ-10 страховых компаний.

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Пресс-служба банка подтвердила, что банк заинтересован в страховом рынке и исследует различные способы участия в нем.

Кроме того, Филатов сообщил о планах банка запустить вторым кварталом сервис рассрочки BNPL.

На прошлой неделе МТС Банк объявил о своих намерениях провести IPO на Московской бирже. Будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на реализацию стратегии роста и расширение розничного бизнеса банка. Мажоритарный акционер, ПАО "МТС", не планирует продавать свои акции. После проведения IPO МТС сохранит свою мажоритарную долю в капитале банка.