Телефонный мошенник выманил 35 тысяч рублей у жителя села Большеокинское под предлогом страхования кредитной карты

Как мужчина потерял 35 тысяч на страховке карты от мошенничества

1:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

Под видом "страхования кредитной карты от мошеннических действий" житель села Большеокинское стал жертвой телефонного мошенника, который выманил у него 35 тысяч рублей. Эту информацию распространило информационное агентство "БСТ" со ссылкой на Прокуратуру Братского района.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla alejandroescamilla is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Неизвестный, представившийся сотрудником банка, связался с мужчиной через мессенджер и уведомил его о блокировке его кредитной карты. Чтобы снова иметь доступ к карте, по его словам, нужно было оплатить услугу страхования от мошеннических действий.

Мужчина, запутавшись в ситуации, не задумался о правдивости информации и перевел запрошенную сумму на указанный счет. Однако обещанная "страховка" так и не появилась — вскоре злоумышленник потребовал повторную транзакцию. На этот раз он почувствовал подвох и обратился в полицию.

Следователи из МУ МВД России "Братское" возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Прокуратура напоминает, что услуги страхования предоставляются на основе заключенного договора. Поэтому совершать переводы на неизвестные счета без обращения в страховую организацию или банк — неразумно.

Это еще одно напоминание всем владельцам мобильных телефонов о том, что стоит быть предельно осторожными и не доверять незнакомцам, кем бы они ни были. Особенно важно сохранять бдительность, когда речь идет о финансовых операциях, личных данных и других серьезных вопросах. Лучше потратить немного времени, чтобы удостовериться в подлинности собеседника, чем рискнуть потерять деньги.