Телефонный мошенник выманил 35 тысяч рублей у жителя села Большеокинское под предлогом страхования кредитной карты

Под видом "страхования кредитной карты от мошеннических действий" житель села Большеокинское стал жертвой телефонного мошенника, который выманил у него 35 тысяч рублей. Эту информацию распространило информационное агентство "БСТ" со ссылкой на Прокуратуру Братского района.
Неизвестный, представившийся сотрудником банка, связался с мужчиной через мессенджер и уведомил его о блокировке его кредитной карты. Чтобы снова иметь доступ к карте, по его словам, нужно было оплатить услугу страхования от мошеннических действий.
Мужчина, запутавшись в ситуации, не задумался о правдивости информации и перевел запрошенную сумму на указанный счет. Однако обещанная "страховка" так и не появилась — вскоре злоумышленник потребовал повторную транзакцию. На этот раз он почувствовал подвох и обратился в полицию.
Следователи из МУ МВД России "Братское" возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Прокуратура напоминает, что услуги страхования предоставляются на основе заключенного договора. Поэтому совершать переводы на неизвестные счета без обращения в страховую организацию или банк — неразумно.
Это еще одно напоминание всем владельцам мобильных телефонов о том, что стоит быть предельно осторожными и не доверять незнакомцам, кем бы они ни были. Особенно важно сохранять бдительность, когда речь идет о финансовых операциях, личных данных и других серьезных вопросах. Лучше потратить немного времени, чтобы удостовериться в подлинности собеседника, чем рискнуть потерять деньги.
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