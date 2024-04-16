Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России планируют создать социальную сеть для водителей
Курица с картошкой в мультиварке: сытное блюдо для семейного ужина
Nature: ИИ превзошёл человеческие возможности в решении сложных задач
Кинологи ответили, кто будет в опасности, если собака встретит ежа
Юрий Хованский считает скуфами Гарика Харламова и Сергея Бурунова
Чем подкормить сливу весной?
Стюардессы назвали напиток, который лучше не употреблять в самолете
Тренер рассказала, как научиться делать двойные прыжки на скакалке
Ученые ответили, почему кошка не любит, когда ей смотрят в глаза
Увеличение эффективности: "Ренессанс страхование" интегрирует сервис идентификации вызовов

"Ренессанс страхование" интегрирует "Этикетку" от билайна в свои звонки

1:26
Страхование

Группа "Ренессанс страхование" интегрировала сервис идентификации вызовов под названием "Этикетка", предоставленный билайн бизнесом. Теперь сотрудники колл-центра могут эффективнее информировать клиентов о необходимости продления полисов по ипотечному или автострахованию: при звонке абоненты видят на экране своего смартфона название компании и чаще реагируют на вызов.

"Ренессанс страхование" интегрирует "Этикетку" от билайна в свои звонки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Отрасль страхования является конкурентной, и многие регулярно получают звонки от страховых агентов и брокеров при истечении срока действия, например, полисов ОСАГО или каско. В этом потоке легко упустить важный звонок от уже знакомой компании. Однако, когда на экране смартфона появляется узнаваемое название, это меняет ситуацию.

Сервис "Этикетка" от билайн бизнес основан на технологии оператора, позволяющей передавать дополнительную информацию вместе с номером вызывающего абонента, такую как название бренда, компании или цель звонка. Этот сервис работает как внутри сети билайн, так и вне ее, при условии наличия технических возможностей и соглашения с другими телеком-операторами.

В ходе пилотного проекта Группа "Ренессанс страхование" использовала "Этикетку" для повторного контакта с клиентами, которые не ответили на первый звонок. По результатам, с помощью "Этикетки" сотрудникам компании удалось связаться с 61% клиентов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
Российские десантники получили в зоне СВО новый самоходный комплекс "Лотос" Дмитрий Плотников Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Последние материалы
В России планируют создать социальную сеть для водителей
Курица с картошкой в мультиварке: сытное блюдо для семейного ужина
Nature: ИИ превзошёл человеческие возможности в решении сложных задач
Кинологи ответили, кто будет в опасности, если собака встретит ежа
Юрий Хованский считает скуфами Гарика Харламова и Сергея Бурунова
Чем подкормить сливу весной?
Стюардессы назвали напиток, который лучше не употреблять в самолете
Тренер рассказала, как научиться делать двойные прыжки на скакалке
Ученые ответили, почему кошка не любит, когда ей смотрят в глаза
Музыкальный критик разочарован: новый альбом Аллы Пугачёвой вызвал негативную реакцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников