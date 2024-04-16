Увеличение эффективности: "Ренессанс страхование" интегрирует сервис идентификации вызовов

"Ренессанс страхование" интегрирует "Этикетку" от билайна в свои звонки

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

Группа "Ренессанс страхование" интегрировала сервис идентификации вызовов под названием "Этикетка", предоставленный билайн бизнесом. Теперь сотрудники колл-центра могут эффективнее информировать клиентов о необходимости продления полисов по ипотечному или автострахованию: при звонке абоненты видят на экране своего смартфона название компании и чаще реагируют на вызов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Отрасль страхования является конкурентной, и многие регулярно получают звонки от страховых агентов и брокеров при истечении срока действия, например, полисов ОСАГО или каско. В этом потоке легко упустить важный звонок от уже знакомой компании. Однако, когда на экране смартфона появляется узнаваемое название, это меняет ситуацию.

Сервис "Этикетка" от билайн бизнес основан на технологии оператора, позволяющей передавать дополнительную информацию вместе с номером вызывающего абонента, такую как название бренда, компании или цель звонка. Этот сервис работает как внутри сети билайн, так и вне ее, при условии наличия технических возможностей и соглашения с другими телеком-операторами.

В ходе пилотного проекта Группа "Ренессанс страхование" использовала "Этикетку" для повторного контакта с клиентами, которые не ответили на первый звонок. По результатам, с помощью "Этикетки" сотрудникам компании удалось связаться с 61% клиентов.