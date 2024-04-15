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В Великобритании обсуждается вопрос о запрете для молодых водителей возить своих друзей в машине

В Великобритании хотят лишить молодых водителей права перевозить ровесников

1:19
Страхование

Автомобильная ассоциация Великобритании (АА), основанная в 1905 году, предлагает ряд новых инициатив для повышения безопасности на дорогах, включая меры, направленные на молодых водителей, только что получивших права, сообщает Коммерсантъ.

В Великобритании хотят лишить молодых водителей права перевозить ровесников
Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0

Согласно предложению, новым водителям может быть временно запрещено в первые шесть месяцев после получения прав перевозить пассажиров своего возраста. Также им предлагается демонстрировать свой опыт вождения на различных типах дорог.

Эти меры становятся частью программы "Создание уверенности для водителей", которая также включает улучшения в системе обучения вождению, изменения в ценообразовании на топливо и внедрение новых технологий для улучшения качества дорожного покрытия.

По словам главы АА Эдмунда Кинга, такие шаги необходимы, учитывая, что ежегодно около 5 тысяч молодых водителей в Великобритании погибают или получают серьезные травмы в ДТП. Аналогичные ограничения уже успешно внедрены в США, Канаде, Австралии и Швеции.

Ранее подобные предложения обсуждались, однако опасения относительно возможного негативного влияния на трудоустройство молодежи препятствовали их введению. Теперь же Ассоциация надеется, что новые меры смогут существенно снизить количество дорожных аварий.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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