Жители Чечни и Ингушетии чаще всего сталкиваются с отказом в приобретении ОСАГО

Страхование в Чечне и Ингушетии: почему 98% получают отказы в ОСАГО?

1:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые компании чаще всего отказывают в оформлении обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) водителям зарегистрированным в Чечне и Ингушетии.

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Из проведенного исследования онлайн-сервиса по агрегированию и оформлению страховых полисов "Пампаду" следует, что успешное оформление обязательных полисов в этих регионах происходит лишь в 2% и 1,2% случаев. В рамках этого исследования было проведено 200 000 расчетов стоимости ОСАГО от 12 страховых компаний за период январь — февраль. Учтены только легковые автомобили, приобретенные для личного использования.

Ингушетия и Чечня, а также другие регионы Северного Кавказа, такие как Республика Дагестан и Карачаево-Черкесия, относятся к категории "красных зон" ОСАГО, где часто встречается страховое мошенничество. Это следует из последнего мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО, проведенного Банком России.

В эту же категорию входит и Новосибирская область, где доля одобрений заявок составляет 48%. Среди других регионов с низким уровнем одобрения также отмечаются Северная Осетия — Алания (19%) и Кабардино-Балкария (10%).