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Участники спецоперации могут досрочно расторгнуть полис ОСАГО и вернуть часть денег

ЦБ: мобилизованные и другие участники СВО могут вернуть деньги за ОСАГО

1:02
Страхование

Мобилизованные россияне, добровольцы, военнослужащие и другие участники спецоперации на Украине имеют право досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть неиспользованную часть стоимости полиса, сообщил портал "Финансовая культура". 

ЦБ: мобилизованные и другие участники СВО могут вернуть деньги за ОСАГО
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Соответствующее указание Банка России было выпущено 13 января 2023 года.

Чтобы вернуть деньги за "автогражданку", необходимо подать в страховую компанию заявление и документы, подтверждающие факт несения службы, например, военный билет. Сделать это можно разными способами: через мобильное приложение, личный кабинет на официальном сайте страховой компании или по почте. Если военнослужащий не может подать заявление лично, за него это может сделать другой человек по доверенности.

Сумма возврата будет зависеть от даты окончания договора ОСАГО. При этом страховая компания имеет право удержать 23% от остатка за свои услуги.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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