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Компания "Сбер" обеспечит страхование недвижимого имущества Московского метрополитена за 44,7 миллиона рублей

Московское метро будет застраховано компанией "Сбербанк страхование"

1:07
Страхование

"Сбербанк страхование" выиграл контракт на страхование недвижимого имущества Московского метрополитена на сумму 44,7 миллиона рублей на год, согласно информации с портала госзакупок.

Московское метро будет застраховано компанией "Сбербанк страхование"
Фото: Openverse by W. Bulach is licensed under CC BY-SA 4.0

Исходная цена контракта составляла 60,6 миллиона рублей, но "Сбербанк" предложил снизить эту сумму до 44,7 миллиона рублей, что сделало его победителем тендера. В настоящее время контракт ожидает подписания со стороны поставщика.

По условиям контракта, "Сбербанк страхование" будет предоставлять услуги по страхованию недвижимого имущества Московского метрополитена на протяжении 365 дней с момента заключения контракта на общую сумму страхования в 2 076 627 046 517,08 рублей, согласно информации из материалов тендера.

Объектами страхования являются 4731 объект, включая нежилые здания и сооружения, объекты коммунального хозяйства и линии метрополитена.


Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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