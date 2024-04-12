Компания "Сбер" обеспечит страхование недвижимого имущества Московского метрополитена за 44,7 миллиона рублей

Московское метро будет застраховано компанией "Сбербанк страхование"

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Сбербанк страхование" выиграл контракт на страхование недвижимого имущества Московского метрополитена на сумму 44,7 миллиона рублей на год, согласно информации с портала госзакупок.

Фото: Openverse by W. Bulach is licensed under CC BY-SA 4.0

Исходная цена контракта составляла 60,6 миллиона рублей, но "Сбербанк" предложил снизить эту сумму до 44,7 миллиона рублей, что сделало его победителем тендера. В настоящее время контракт ожидает подписания со стороны поставщика.

По условиям контракта, "Сбербанк страхование" будет предоставлять услуги по страхованию недвижимого имущества Московского метрополитена на протяжении 365 дней с момента заключения контракта на общую сумму страхования в 2 076 627 046 517,08 рублей, согласно информации из материалов тендера.

Объектами страхования являются 4731 объект, включая нежилые здания и сооружения, объекты коммунального хозяйства и линии метрополитена.



