Женщины за 30. Страховщик назвал самую травмоопасную категорию водителей самокатов

На самокаты приходится 94% страховых случаев, связанных с катанием на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). К такому выводу пришло исследование Страхового Дома "ВСК".
59% несчастных случаев, связанных с СИМ, приходится на лето, 41% — на весну и осень, говорится в исследовании.
Страховая компания отметила, что больше всего происшествий с СИМ происходит в Башкортостане (18%), Курганской области (18%) и Томской области (12%).
При этом женщины, управляющие самокатами и другими средствами, травмируются чаще мужчин (65% против 35%), констатировала "ВСК". А самой травмоопасной возрастной категорией являются водители СИМ с 30 до 39 лет. Меньше всего склонны к попаданию в происшествия подростки.
"ВСК" также назвала размер компенсаций при происшествии с СИМ. Так, в среднем пострадавший получает выплату в размере 5,8 тыс. рублей, так как травмы обычно незначительные. Самая крупная компенсация — 20 тыс. рублей — была выплачена 20-летнему жителю Ижевска, который упал с самоката, получив ушиб левого коленного сустава, правого локтевого сустава и правой кисти.
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