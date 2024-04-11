Женщины за 30. Страховщик назвал самую травмоопасную категорию водителей самокатов

"ВСК": женщины на самокатах травмируются гораздо чаще мужчин

1:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

На самокаты приходится 94% страховых случаев, связанных с катанием на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). К такому выводу пришло исследование Страхового Дома "ВСК".

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59% несчастных случаев, связанных с СИМ, приходится на лето, 41% — на весну и осень, говорится в исследовании.

Страховая компания отметила, что больше всего происшествий с СИМ происходит в Башкортостане (18%), Курганской области (18%) и Томской области (12%).

При этом женщины, управляющие самокатами и другими средствами, травмируются чаще мужчин (65% против 35%), констатировала "ВСК". А самой травмоопасной возрастной категорией являются водители СИМ с 30 до 39 лет. Меньше всего склонны к попаданию в происшествия подростки.

"ВСК" также назвала размер компенсаций при происшествии с СИМ. Так, в среднем пострадавший получает выплату в размере 5,8 тыс. рублей, так как травмы обычно незначительные. Самая крупная компенсация — 20 тыс. рублей — была выплачена 20-летнему жителю Ижевска, который упал с самоката, получив ушиб левого коленного сустава, правого локтевого сустава и правой кисти.

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