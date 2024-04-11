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Курс — на Северный полюс. "Энергогарант" застраховал запланированный на апрель прыжок в стратосферу

"Энергогарант" стал партнёром первого в России прыжка в стратосферу

1:14
Страхование

САК "Энергогарант" выступила страховщиком грядущего прыжка с высоты более 10 000, который должен стать мировым и общероссийским рекордом, сообщает АСН.

"Энергогарант" стал партнёром первого в России прыжка в стратосферу
Фото: flickr.com by DVIDSHUB is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Прыжок с самолёта ИЛ-76, запланированный на апрель 2024 года, совершат трое парашютистов: герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко, лётчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика", инженер космической и стратосферной техники Денис Ефремов. В случае успеха они станут первыми стратонавтами в России.

Свободное падение будет длиться 2-3 минуты, после чего участники на высоте около 1 км откроют парашюты. Встречать стратонавтов будет российская полярная станция "Барнео" на Северном полюсе. Она же обеспечит участникам прыжка эвакуацию.

Стратосферный прыжок — серьезное испытание для новой техники, изготовленной специально для этого события лабораторией "Стратонавтика". Страховая компания отметила, что все парашютные системы, высотомеры, одежда, кислородное оборудование и системы электроподогрева разработаны и произведены отечественными компаниями.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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