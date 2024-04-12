Страховая компания "Абсолют Страхование" возобновила свою программу обязательного страхования имущества и ответственности

Компания "Абсолют Страхование" возобновила комбинированный облигаторный договор, охватывающий страхование имущества и ответственности. В роли главного перестраховщика выступает АО "Российская Национальная Перестраховочная Компания".
Этот договор предоставляет защиту для имущества как юридических, так и физических лиц, а также покрывает риски строительно-монтажных работ и ответственности. Общий лимит договора составляет 4 миллиарда рублей.
"При формировании облигаторного договора мы стараемся сделать нашу перестраховочную программу максимально отвечающей запросам наших клиентов, чтобы гарантировать им действительно надежную страховую защиту", — заявил директор департамента андеррайтинга и перестрахования компании "Абсолют Страхование" Евгений Ильченко.
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