Страховая компания "Абсолют Страхование" возобновила свою программу обязательного страхования имущества и ответственности

Страхование имущества и ответственности: СК "Абсолют Страхование" вернула комбинированный договор

1:28 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания "Абсолют Страхование" возобновила комбинированный облигаторный договор, охватывающий страхование имущества и ответственности. В роли главного перестраховщика выступает АО "Российская Национальная Перестраховочная Компания".

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Этот договор предоставляет защиту для имущества как юридических, так и физических лиц, а также покрывает риски строительно-монтажных работ и ответственности. Общий лимит договора составляет 4 миллиарда рублей.

"При формировании облигаторного договора мы стараемся сделать нашу перестраховочную программу максимально отвечающей запросам наших клиентов, чтобы гарантировать им действительно надежную страховую защиту", — заявил директор департамента андеррайтинга и перестрахования компании "Абсолют Страхование" Евгений Ильченко.