Люди с ограниченными возможностями могут компенсировать часть расходов на автострахование

Льгота для автолюбителей с инвалидностью: как вернуть 50% от суммы страхового взноса по ОСАГО

2:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Автолюбители с инвалидностью имеют возможность получить компенсацию в размере 50% от суммы страхового взноса по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), как сообщается в Telegram-канале портала "Объясняем.рф".

Фото: flickr.com by Николас А. Тонелли is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эта выплата доступна инвалидам всех категорий, которым требуется автомобиль по медицинским показаниям, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) или программой реабилитации пострадавших на производстве (ПРП).

Для того чтобы получить компенсацию, заявитель должен быть страхователем или владельцем автомобиля с правом управления им. Кроме того, страховой полис ОСАГО должен быть действующим, и в нем должны быть указаны не более трех водителей, включая инвалида или его законного представителя. Однако данное льготное право может быть предоставлено лишь один раз в год и только на один автомобиль.

Необходимо отметить, что если соответствующая информация уже содержится в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ) и в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), то компенсация будет автоматически назначена.

В случае отсутствия необходимых данных заявление должно быть подано через портал государственных услуг, Службу Федерального реестра или Многофункциональный центр. Для этого потребуются удостоверение личности заявителя, документ, подтверждающий инвалидность, а также ИПРА или ПРП с заключением о наличии медицинских показаний для приобретения автомобиля. Кроме того, требуется предоставить копию страхового полиса ОСАГО, чек об оплате, копию ПТС и реквизиты банковского счета.

Если заявитель не в состоянии самостоятельно представить документы, это может сделать его законный представитель. Для этого потребуется паспорт и подтверждение его полномочий.

Решение о выплате принимается в течение пяти рабочих дней, а средства могут быть перечислены на почту, на счет или на банковскую карту заявителя.