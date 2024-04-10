"Вернёмся к разборкам 90-х". В Ингушетии и Чечне пугающее количество водителей ездят без полиса ОСАГО

РСА: водители без ОСАГО ущемляют права других автовладельцев

2:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Доля незастрахованных по ОСАГО автовладельцев в России по итогам 2023 года составила 8,3%, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

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В 2022 году этот показатель составлял 9,6%, отметили в союзе.

По экспертной оценке, в Республике Ингушетия и Чеченской Республике больше всего водителей, которые ездили без ОСАГО в 2023 году — 77,8% и 60,7% соответственно. Это ущемляет интересы добросовестных автовладельцев, которые оформляют полисы обязательной "автогражданки", так как в случае ДТП им придётся взыскивать ущерб непосредственно с виновника, что намного дольше и дороже, чем со страховой, подчеркнул президент РСА Евгений Уфимцев.

Также большая доля незастрахованных автовладельцев зафиксирована в Республике Северная Осетия-Алания (38,5%) и Республике Дагестан (34,4%). В Краснодарском крае и Ростовской области доля таких водителей тоже довольно велика — 17,5% и 16,2% соответственно.

Антилидерами рейтинга являются Республика Татарстан — там без ОСАГО ездят всего 0,9% водителей, Самарская область (1,6%) и Москва (1,8%).

По словам Уфимцева, такая неоднородная ситуация с ОСАГО в регионах свидетельствует о необходимости централизованного контроля за наличием полисов "автогражданки". Обеспечить его можно путём проверки полисов при помощи камер, считает глава РСА.

"Недопустима ситуация, когда у добросовестного автовладельца вероятность попасть в ДТП, виновник которого не застрахован по ОСАГО, составляет 30%-50% и тем более — почти 80%. Если эту проблему не решать, мы в ряде регионов вернемся к разборкам на дорогах из-за аварий в стиле 90-х", — подытожил он.

Ранее эксперты рассказали, почему невыгодно покупать ОСАГО в автосалоне.