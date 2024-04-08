Эксперты рассказали, почему нельзя покупать ОСАГО и каско в автосалоне

При покупке нового автомобиля дилер обязательно предложит клиенту страховку. Портал Prosto.Insure рассказал, почему делать этого категорически не стоит и какими неприятностями может обернуться такая покупка.
Единственная обязательная страховка автомобиля — это ОСАГО. Многие соглашаются оформить её сразу при покупке машины, не вдаваясь в детали. Однако в салоне цена на ОСАГО всегда будет завышенной — в другой компании её можно купить на 20% дешевле. То же самое — с каско. У дилера цена на него в среднем на 10 000 рублей выше, чем в страховых компаниях, а иногда и на несколько десятков тысяч.
Салон никогда не предложит клиенту дешёвый вариант страховки, потому что от этого зависит зарплата страхового менеджера. Водителю важно не лениться и сравнивать цены в разных компаниях, чтобы не терять не пустом месте свои деньги.
Когда в салоне страховой менеджер оформляет страховку ОСАГО, он должен посчитать КБМ — это скидка, которая положена каждому водителю за безаварийное вождение в течение нескольких лет. Максимальный размер скидки — 50%.
Но если менеджер, намеренно или случайно, допустит ошибку при оформлении полиса, например, сделает опечатку в фамилии или дате рождения клиента, то автовладельца лишат скидки. По правилам страхования, она "сгорает", если водитель в течение года не был вписан ни в один полис ОСАГО. Если полис заполнен с ошибками, это тоже считается.
Такое бывает часто. Например, дилер не хочет делать скидку на автомобиль без покупки страховки. Или при оформлении кредита заявляет, что водитель обязан оформить страховку в салоне.
Навязывая страховку клиенту, салон нарушает закон. Если такое происходит, водителю нужно запросить у дилера письменное подтверждение отказа и пригрозить пожаловаться в Роспотребнадзор.
Единственное исключение — если на покупку машины действует комплексное предложение, когда указанный автомобиль продаётся только с кредитом в таком-то банке и с такой-то страховкой. Эти условия должны быть прописаны в специальном предложении.
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