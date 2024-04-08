Эксперты рассказали, почему нельзя покупать ОСАГО и каско в автосалоне

Prosto.Insure: покупать ОСАГО и каско у дилера невыгодно

2:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

При покупке нового автомобиля дилер обязательно предложит клиенту страховку. Портал Prosto.Insure рассказал, почему делать этого категорически не стоит и какими неприятностями может обернуться такая покупка.

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Страховка от дилера всегда дороже

Единственная обязательная страховка автомобиля — это ОСАГО. Многие соглашаются оформить её сразу при покупке машины, не вдаваясь в детали. Однако в салоне цена на ОСАГО всегда будет завышенной — в другой компании её можно купить на 20% дешевле. То же самое — с каско. У дилера цена на него в среднем на 10 000 рублей выше, чем в страховых компаниях, а иногда и на несколько десятков тысяч.

Салон никогда не предложит клиенту дешёвый вариант страховки, потому что от этого зависит зарплата страхового менеджера. Водителю важно не лениться и сравнивать цены в разных компаниях, чтобы не терять не пустом месте свои деньги.

Водитель лишается скидки за безаварийное вождение

Когда в салоне страховой менеджер оформляет страховку ОСАГО, он должен посчитать КБМ — это скидка, которая положена каждому водителю за безаварийное вождение в течение нескольких лет. Максимальный размер скидки — 50%.

Но если менеджер, намеренно или случайно, допустит ошибку при оформлении полиса, например, сделает опечатку в фамилии или дате рождения клиента, то автовладельца лишат скидки. По правилам страхования, она "сгорает", если водитель в течение года не был вписан ни в один полис ОСАГО. Если полис заполнен с ошибками, это тоже считается.

Если салон навязывает страховку

Такое бывает часто. Например, дилер не хочет делать скидку на автомобиль без покупки страховки. Или при оформлении кредита заявляет, что водитель обязан оформить страховку в салоне.

Навязывая страховку клиенту, салон нарушает закон. Если такое происходит, водителю нужно запросить у дилера письменное подтверждение отказа и пригрозить пожаловаться в Роспотребнадзор.

Единственное исключение — если на покупку машины действует комплексное предложение, когда указанный автомобиль продаётся только с кредитом в таком-то банке и с такой-то страховкой. Эти условия должны быть прописаны в специальном предложении.