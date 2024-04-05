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Страхование после трагедии: Евгений Уфимцев о необходимости реформ в сфере защиты граждан и имущества

ВСС обнаружил проблемы в страховой отрасли после теракта в "Крокусе"

2:17
Страхование

Ситуация, возникшая на страховом рынке после трагедии в "Крокусе", выявила ряд проблем, с которыми сталкиваются участники в сфере страхования, заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев на вчерашней пресс-конференции.

ВСС обнаружил проблемы в страховой отрасли после теракта в "Крокусе"
Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

По его мнению, на данный момент существуют три основных вопроса: как помочь родственникам погибших и пострадавшим в результате теракта, что делать владельцам объектов и как действовать государственным органам.

"Первое, ВСС всегда говорил, что в России должна быть создана четкая система финансовой защиты лиц, которые ходят в публичные места. Должен появиться закон, согласно которому у страховых компаний создается депозит на выплату компенсаций пострадавшим", — заявил Уфимцев.

Он также отметил, что владельцы объектов не всегда несут ответственность за произошедшие трагедии, такие как теракты или стихийные бедствия.

"Владельцы торговых центров, концертных залов, как правило, страхуют свое имущество добровольно, чтобы защитить себя от расходов, но со страхованием ответственности на случай, если пострадают другие люди, все сложно — лишь 10 процентов добровольно страхуют ответственность. С "Крокусом" ситуация аналогичная — имущество было застраховано, по поводу страхования ответственности — договора такого не было, это одна из значимых проблем", — отметил президент ВСС.

Согласно его высказываниям, пострадавшим следует получать компенсации от страховых компаний незамедлительно, без ожидания окончательного выяснения обстоятельств произошедшего и выявления виновных.

Многие страховые компании уже принимают заявления от пострадавших в "Крокусе", и некоторые уже начали производить выплаты, но это касается лишь добровольного страхования у ипотечников или обычных граждан, имеющих такие страховки.

Что касается сумм возмещения, то, по словам Уфимцева, на данный момент нет четкого представления о том, какие суммы должны быть выплачены по программам ДМС.

"Нужно ввести лимиты, например, 2-3 миллиона, согласовать и определенный порядок действий для таких случаев. Если все это будет принято, то страхование может стать реальным индикатором риска на конкретном объекте — чем выше риски, тем дороже тариф", — подытожил он.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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