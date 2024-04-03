Ветер валил деревья. Жители Москвы и Подмосковья начали обращаться в страховые компании из-за непогоды

Страховщикам Москвы и Подмосковья поступают звонки от граждан из-за сильного ветра

1:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

В "Росгосстрах" начали поступать звонки от жителей Москвы и Подмосковья из-за ущерба, нанесенного непогодой. Об этом сообщает АСН со ссылкой на представителей компании.

Фото: commons.wikimedia.org by Оразәлі Диас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

3 апреля регион накрыла непогода: сильный ветер валил деревья и рекламные щиты. ГУ МЧС Москвы предупредило граждан, что до конца дня возможны порывами до 21 метра в секунду.

Уже в первой половине среды контакт-центр компании "Росгосстрах" начал фиксировать обращения жителей региона в связи с ущербом, причиненным стихией. Так, один из клиентов из Павлово-Посадского городского округа сообщил о падении дерева на крышу его дома, в результате чего повредило крышу.

Начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова рассказала, что погодные явления, такие как паводки, сильный ветер, град, являются самыми частыми страховыми случаями. В 2023 году в связи было зафиксировано 62% обращений из-за разбушевавшейся природы, отметила она. По словам Серовой, с начала 2024 года "Росгосстрах" уже урегулировал 12 страховых случаев, связанных с падением деревьев на заборы и строения.

Представитель "Росгосстраха" напомнила, что заявить о страховом событии можно по телефону контактного центра компании или на официальном сайте.

Ранее на Ставрополье мошенники похитили у страховых компаний около 7 млн рублей.