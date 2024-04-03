На Ставрополье расследуют дело о хищении 7 млн рублей у страховых компаний с участием инспекторов ГИБДД

В СКФО мошенники похитили у страховщиков 7 млн рублей

1:41 Your browser does not support the audio element. Страхование

Следственный комитет РФ в Северо-Кавказском федеральном округе продолжает расследование уголовного дела, связанного с незаконным получением организованной преступной группой (ОПГ) денежных средств ПАО СК "Росгосстрах" и других страховщиков. Об этом сообщает АСН.

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Следствие установило, что участники ОПГ в период с 1 сентября 2017 г. по 23 мая 2023 г. получили от страховщиков не менее 5 млн рублей путём обмана относительно наступления страховых случаев. Также задержанные пытались похитить страховые возмещения на сумму около 2 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены в отношении 23 фигурантов. Им предъявлено обвинение по статье 159.5 УК РФ. Также в отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (создание и руководство организованным преступным сообществом и структурными подразделениями). 15 человек обвиняют в участии в преступном сообществе.

Следствие сообщило, что в ОПГ входили четыре инспектора ГИБДД. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным СК РФ, на движимое и недвижимое имущество, а также банковские счета участников преступной группы наложен арест, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Первоуральске начали рассмотрение дела о групповом мошенничестве в сфере страхования с участием 18 человек.