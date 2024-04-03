Первоуральский городской суд рассмотрит дело 18 человек, которые наносили ущерб автомобилям с намерением получить страховые компенсации

Первоуральский суд рассмотрит уголовное дело о групповом мошенничестве в сфере страхования

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

В городском суде Первоуральска рассмотрят уголовное дело в отношении 18 человек, которых обвиняют в совершении группового мошенничества в сфере страхования по частям 2 и 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в покушении на преступление по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159.5 УК РФ. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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По результатам следствия установлено, что с августа 2020 года по июнь 2023 года участники этой группы вынимали подушки безопасности из автомобилей и демонтировали автомобильные детали, чтобы создать видимость повреждений после возможного ДТП. После инцидента они обращались в ГИБДД для оформления ДТП и получения соответствующих документов, которые затем передавали страховым компаниям с целью получения денежных выплат. Отмечается, что обвиняемые обладали навыками в авторемонте и имели опыт в получении страховых компенсаций.

Сумма ущерба, нанесенного страховым компаниям, превысила 3,6 миллиона рублей, а предполагаемая сумма убытков составила более 725 тысяч рублей. Один из членов группы согласился на сотрудничество с правоохранительными органами до начала судебного разбирательства, в связи с чем его дело было выделено в отдельное производство.