На конференции о ипотечном кредитовании в России Роман Фролов высказал опасения о том, что кэптивное страхование в ипотечном сегменте может привести к замедлению роста рынка

Роман Фролов о вызовах ипотечного страхования: новые решения от ВСК

1:41 Your browser does not support the audio element. Страхование

На XXII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов обсудил вызовы, с которыми столкнулись участники рынка ипотечного страхования в 2023 году.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

В ходе обсуждения Фролов дал исчерпывающие ответы на вопросы о влиянии кэптивных игроков на рынок и выразил обеспокоенность рисками, связанными с этим фактором. Также он подчеркнул активное участие ВСК в процессе цифровизации отрасли ипотечного страхования.

Согласно оценкам Романа Фролова, в прошлом году ипотечный рынок столкнулся с несколькими вызовами, включая сокращение числа потенциальных заемщиков из-за повышения ключевой ставки и рост доли кэптивного страхования, что ухудшило конкурентную среду для компаний на рынке.

В ответ на сложившуюся ситуацию ВСК применяет стратегию, направленную на удержание текущих клиентов и привлечение новых. Для этого компания активно использует различные инструменты, включая развитие корпоративных платформ и партнерских сервисов, внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект и анализ больших данных, а также расширение ассортимента продуктов.

В настоящее время в разработке находятся программы страхования для льготной ипотеки, такие как семейная, арктическая, дальневосточная и другие. При взаимодействии с партнерами ВСК использует собственное программное обеспечение, включая фронт-офисную систему для оформления полисов в режиме "одного окна" и интеграцию с банками по API-протоколу. Цифровизация страхования играет ключевую роль в росте рынка.