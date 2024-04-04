На XXII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов обсудил вызовы, с которыми столкнулись участники рынка ипотечного страхования в 2023 году.
В ходе обсуждения Фролов дал исчерпывающие ответы на вопросы о влиянии кэптивных игроков на рынок и выразил обеспокоенность рисками, связанными с этим фактором. Также он подчеркнул активное участие ВСК в процессе цифровизации отрасли ипотечного страхования.
Согласно оценкам Романа Фролова, в прошлом году ипотечный рынок столкнулся с несколькими вызовами, включая сокращение числа потенциальных заемщиков из-за повышения ключевой ставки и рост доли кэптивного страхования, что ухудшило конкурентную среду для компаний на рынке.
В ответ на сложившуюся ситуацию ВСК применяет стратегию, направленную на удержание текущих клиентов и привлечение новых. Для этого компания активно использует различные инструменты, включая развитие корпоративных платформ и партнерских сервисов, внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект и анализ больших данных, а также расширение ассортимента продуктов.
В настоящее время в разработке находятся программы страхования для льготной ипотеки, такие как семейная, арктическая, дальневосточная и другие. При взаимодействии с партнерами ВСК использует собственное программное обеспечение, включая фронт-офисную систему для оформления полисов в режиме "одного окна" и интеграцию с банками по API-протоколу. Цифровизация страхования играет ключевую роль в росте рынка.
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