Шаги для получения страховой компенсации за повреждения автомобиля в результате паводка: советы от компании "АльфаСтрахование"

"АльфаСтрахование": как действовать при повреждении авто во время стихийного бедствия

2:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

Из-за значительного наводнения в Алтайском крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сотни территорий и десятки жилых домов оказались затоплены, а транспортные средства, как частные, так и общественные, пострадали от стихийного бедствия. Некоторые дороги были перекрыты из-за выхода талых вод на них. Компания по страхованию "АльфаСтрахование" напомнила о необходимости действий в случае повреждения имущества, застрахованного в случае стихийного бедствия.

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Для получения компенсации от страховой компании за повреждения вашего автомобиля необходимо наличие полиса каско. Страхование гражданской ответственности (ОСАГО) покрывает вашу ответственность перед третьими лицами в случае ДТП.

Если у вас есть полис каско и ваш автомобиль пострадал, следует:

Обратиться в страховую компанию для получения инструкций по действиям.

Зафиксировать видимые повреждения имущества с помощью фотографий, включая обстановку вокруг и номер ближайшего здания, что поможет в процессе урегулирования происшествия.

Предоставить все необходимые документы страховой компании.

Важно не трогать поврежденное имущество до прибытия представителей компании, чтобы определить тяжесть и характер ущерба. Исключения могут быть только по соображениям безопасности или для уменьшения ущерба.

Необходимые документы для подачи заявления по полису каско:

Оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства (ТС) или ПТС.

Оригинал водительского удостоверения, если автомобиль находился в движении.

Оригинал паспорта владельца автомобиля.

Справка от ГИБДД с официальной фиксацией произошедшего события.

Оригинал или заверенная копия справки из соответствующих органов, ответственных за контроль за состоянием окружающей среды (например, Гидрометеослужба).

Для случаев, когда автомобиль принадлежит юридическому лицу:

Путевой лист, действующий на дату страхового случая, или доверенность на управление автомобилем, если он находился в движении, или по запросу страховой компании.

Копия договора лизинга (аренды, субаренды) с актом приема-передачи автомобиля, если транспортное средство не находится в собственности страхователя.

Доверенность на представление интересов.

Оригинал паспорта представителя.