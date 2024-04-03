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Шаги для получения страховой компенсации за повреждения автомобиля в результате паводка: советы от компании "АльфаСтрахование"

"АльфаСтрахование": как действовать при повреждении авто во время стихийного бедствия

2:17
Страхование

Из-за значительного наводнения в Алтайском крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сотни территорий и десятки жилых домов оказались затоплены, а транспортные средства, как частные, так и общественные, пострадали от стихийного бедствия. Некоторые дороги были перекрыты из-за выхода талых вод на них. Компания по страхованию "АльфаСтрахование" напомнила о необходимости действий в случае повреждения имущества, застрахованного в случае стихийного бедствия.

"АльфаСтрахование": как действовать при повреждении авто во время стихийного бедствия
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Для получения компенсации от страховой компании за повреждения вашего автомобиля необходимо наличие полиса каско. Страхование гражданской ответственности (ОСАГО) покрывает вашу ответственность перед третьими лицами в случае ДТП.

Если у вас есть полис каско и ваш автомобиль пострадал, следует:

  • Обратиться в страховую компанию для получения инструкций по действиям.
  • Зафиксировать видимые повреждения имущества с помощью фотографий, включая обстановку вокруг и номер ближайшего здания, что поможет в процессе урегулирования происшествия.
  • Предоставить все необходимые документы страховой компании.
  • Важно не трогать поврежденное имущество до прибытия представителей компании, чтобы определить тяжесть и характер ущерба. Исключения могут быть только по соображениям безопасности или для уменьшения ущерба.

Необходимые документы для подачи заявления по полису каско:

  • Оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства (ТС) или ПТС.
  • Оригинал водительского удостоверения, если автомобиль находился в движении.
  • Оригинал паспорта владельца автомобиля.
  • Справка от ГИБДД с официальной фиксацией произошедшего события.
  • Оригинал или заверенная копия справки из соответствующих органов, ответственных за контроль за состоянием окружающей среды (например, Гидрометеослужба).

Для случаев, когда автомобиль принадлежит юридическому лицу:

  • Путевой лист, действующий на дату страхового случая, или доверенность на управление автомобилем, если он находился в движении, или по запросу страховой компании.
  • Копия договора лизинга (аренды, субаренды) с актом приема-передачи автомобиля, если транспортное средство не находится в собственности страхователя.
  • Доверенность на представление интересов.
  • Оригинал паспорта представителя.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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