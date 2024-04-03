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В почтовых отделениях Перми растет интерес к страхованию от укусов клещей

Жители Перми начали активно страховаться от укусов клещей

1:46
Страхование

В отделениях почты Пермского края начался сезон подписания контрактов на программу добровольного медицинского страхования "Антиклещ". В 2023 году чаще всего страховались от последствий укуса клеща садоводы, любители лесных прогулок и туристических походов. Всего жители Прикамья купили 3176 таких страховок в прошлом году. Только за март текущего года 310 клиентов почты уже застраховали себя от рисков, связанных с укусом клеща.

Жители Перми начали активно страховаться от укусов клещей
Фото: mos.ru is licensed under CC0

Сейчас жители Перми и Пермского края, включая сельских жителей, имеют возможность приобрести страховые полисы "Антиклещ" у семи страховых компаний. Стоимость полисов составляет не более 390 рублей в год и обеспечивает получение медицинской помощи по профилактике и лечению клещевого энцефалита и других заболеваний, передающихся через укус клеща. Сумма страхового покрытия может варьироваться от 500 000 до 2 миллионов рублей в зависимости от выбранной программы.

Клиенты могут приобрести страховой полис как для себя, так и для членов семьи в возрасте от 1 года до 70 лет, предоставив оператору почтового отделения полное имя, дату рождения и контактный телефон. Для оформления полиса требуется предъявить паспорт.

Ежегодно в российские больницы обращается от 200 000 до 500 000 человек с укусами клещей, а тысячи человек страдают от заболеваний, передаваемых паукообразными: около 2000 человек заражаются клещевым энцефалитом ежегодно, а от боррелиоза страдают от 8 000 до 10 000 человек сообщает официальный сайт администрации Добрянского городского округа.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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